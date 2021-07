Il logo di Lenovo sulle maglie dei Campioni d’Italia dell’Inter per la stagione 2021-22

Lenovo e Football Club Internazionale Milano rafforzano la loro partnership pluriennale portando il logo di Lenovo sul retro dell’iconica maglia della squadra Campione d’Italia a partire dalla stagione 2021/2022. Lenovo, che è Global Technology Partner dell’Inter dal 2019, sostituirà la scritta “Driver” degli pneumatici Pirelli, partner che ha lasciato il Club nerazzurro dopo un lunghissimo sodalizio durato 26 anni.

Il nuovo accordo di sponsorizzazione della maglia rafforza l’unione dei due brand iconici che condividono valori quali le massime prestazioni e la costante innovazione. Il posizionamento strategico del logo di Lenovo nel retro-maglia porterà a un aumento della visibilità del brand, sia nel campionato di Serie A sia durante le sfide di Coppa Italia.

Lenovo Global Technology Partner

Negli ultimi due anni c’è stata una sempre maggiore integrazione di Lenovo nel club come Global Technology Partner. Con l’adozione, ad esempio, dei dispositivi edge server per consentire una sempre maggiore efficienza nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, che si aggiungono al supporto delle eccellenti prestazioni di Pc, monitor e dispositivi di smart collaboration di Lenovo. Il nuovo accordo prevede la fornitura di Lenovo a Inter di una soluzione IT completa di hardware, software e servizi:

L’Inter, a sua volta, offre a Lenovo un palcoscenico unico. Come unica è la storia del club nerazzurro, il solo ad avere militato nella massima serie del calcio italiano fin dalla sua fondazione nel 1909.

Alessandro Antonello, FC Internazionale Milano Corporate CEO, ha dichiarato, “L’unione tra calcio e tecnologia è oggi essenziale per portare Inter a nuove vette – dal modo in cui interagiamo con i tifosi agli strumenti che abbiamo a disposizione – questa partnership con Lenovo è al cuore di tutto ciò. Siamo felici di rafforzare la nostra relazione con Lenovo: insieme possiamo accelerare il processo di innovazione che farà di Inter un club sempre più tecnologicamente avanzato e proiettato verso il futuro”.