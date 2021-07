Tag Heuer annuncia lo smartwatch di Super Mario dal prezzo esorbitante

Il brand di orologi Tag Heuer aveva annunciato di essere al lavoro su un smartwatch da collezione in partnership con Nintendo. Oggi, sappiamo finalmente di cosa si tratta: Tag Heuer Connected x Super Mario Limited Edition.



Come suggerisce il nome, l’orologio in realtà riprende in gran parte il design e le caratteristiche del Tag Heuer Connected lanciato a marzo 2020. Troveremo quindi uno schermo Oled da 1,39 pollici con una definizione di 454 x 454 pixel, una batteria da 430 mAh, un chip Snapdragon Wear 3100, un GPS, una cassa in acciaio con lunetta in ceramica e la resistenza all’acqua di 5 ATM. .

Speciali animazioni

A watch like no other!#Nintendo’s iconic character, Mario, is taking over the TAG Heuer Connected with a new limited edition timepiece in a daring, creative style.



Discover more about the new #TAGHeuerConnectedxSuperMario at: https://t.co/mwwHGMca6R#SuperMario @NintendoEurope pic.twitter.com/0R8A7KV9uS — TAG Heuer (@TAGHeuer) July 13, 2021

L’orologio è basato sul sistema operativo Wear di Google ed è su questa parte del software che Tag Heuer ha inserito “l’integrazione” di Super Mario che vanta un quadrante esclusivo con la mascotte di Nintendo.

Ma cosa c’è di tanto speciale? Il personaggio prenderà vita sempre di più basandosi sull’attività fisica giornaliera. Ad esempio, se si raggiunge il 25% dei tuoi obiettivi giornalieri, Mario diventerà più grande, se si arriva al 75% uscirà da un tubo e se si raggiunge il 100%, salirà fino alla fine. Oltre al personaggio dello stesso Mario, sono presenti anche altri quadranti nei colori della mascotte, in blu e rosso.

Infine, anche sul fronte dei materiali, Tag Heuer ha spinto la partnership con Nintendo aggiungendo simboli rossi e stella, pipa o fungo sulla corona intorno allo schermo, incidendo “Tag Heuer x Super Mario” sul retro o integrando un rosso ” M” sulla corona.

Un prezzo per…appassionati

Tutte queste personalizzazioni hanno però un costo e, nella grande tradizione di Tag Heuer, è piuttosto alto. L’orologio Tag Heuer Connected x Super Mario Limited Edition sarà infatti disponibile dal 15 luglio al prezzo di 2.150 dollari, ovvero 1815 euro tasse escluse. Come suggerisce il nome “edizione limitata”, sarà anche offerto solo in 2000 copie in tutto il mondo.