Il mercato europeo degli smartphone è in ripresa secondo Canalys

L’ultima indagine di Canalys mostra dati incoraggianti riguardo al mercato europeo degli smartphone, almeno nel primo trimestre del 2024. Si sono registrate più spedizioni su base annua, pari al 2%, per un totale di 33,1 milioni di unità. Un dato che segue una minor pressione delle condizioni macroeconomiche, senza contare che è verosimile pensare che chi ha acquistato uno smartphone Android ad inizio pandemia, ora potrebbe volerlo aggiornare.

Le performance per produttore

A comandare in Europa è Samsung, primo produttore nel primo trimestre 2024, grazie ad una quota di mercato del 37%, in buona parte dovuta alle performance della Serie S24 e all’aggiornamento della fascia entry level con la Serie A. Subito dietro Apple, con una quota di mercato pari al 22%, mentre Xiaomi, Motorola e HONOR chiudono le fila, con il 16%, il 5% e il 3%.

“La divisione tra i segmenti di prezzo sta aumentando poiché il segmento premium si dirige maggiormente verso la fascia ultra-alta mentre il mercato di massa scivola verso la fascia più bassa”, ha affermato l’analista di Canalys Runar Bjørhovde.

“Il primo trimestre del 2024 ha registrato la quota premium più alta di sempre in Europa per un primo trimestre, poiché gli smartphone che costavano 800 dollari e oltre hanno registrato il 32% delle spedizioni. La performance del mercato premium è stata guidata dalla serie Galaxy S24 di Samsung, aiutata da un grande investimento di marketing che ha messo in evidenza la Galaxy AI insieme a significative promozioni di permuta e bundle. Le spedizioni della serie Galaxy S in Europa sono cresciute del 58% su base annua raggiungendo 4,3 milioni di unità nel primo trimestre del 2024. Nonostante la forza della fascia alta, l’ASP è aumentato solo del 2%, a causa di una ripresa regionale della domanda di dispositivi economici. Questo miglioramento della domanda si riflette nell’elevata presenza di modelli economici nella top ten dei dispositivi più spediti, come il Samsung Galaxy A15 e il Redmi 13C e Redmi Note 13 4G di Xiaomi. Il miglioramento della domanda di fascia bassa sarà vitale affinché il mercato ritorni a crescere nel 2024”.

“Le funzionalità dell’intelligenza artificiale guideranno la comunicazione dei fornitori verso i consumatori in Europa per il resto dell’anno, in particolare di quei fornitori che cercano di rafforzare la propria presenza nel segmento premium”, ha affermato Bjørhovde.

“In un recente studio sui consumatori condotto da Canalys e incentrato sulla percezione delle funzionalità dell’intelligenza artificiale sugli smartphone, il 40% degli intervistati ha affermato di essere positivo riguardo a ciò che le funzionalità dell’AI possono aggiungere alla loro esperienza con uno smartphone. Ma è probabile che il divario tra interesse e intenzione di acquisto resti ampio. Di conseguenza, le capacità dell’intelligenza artificiale dovrebbero essere utilizzate in modo olistico ed equilibrato come parte di un più ampio marketing di prodotto e brand, poiché il consumatore europeo medio è cautamente ottimista riguardo alle capacità dell’intelligenza artificiale sugli smartphone. Sfruttare l’hype del marketing e l’uso eccessivo dell’intelligenza artificiale aumenterà il rischio di non soddisfare le aspettative dei consumatori, di diluire la percezione del marchio ed erodere fiducia dei consumatori”.

Per informazioni più approfondite sulle opinioni dei consumatori sulle funzionalità dell’intelligenza artificiale sugli smartphone, consulta l’ultimo rapporto gratuito di Canalys, ” Now and next for AI able smartphones report 2024 “, che esplora lo sviluppo del mercato, le previsioni, i driver di mercato, le strategie dei fornitori, il potenziale di marketing e le prospettive dei consumatori.

Canalys prevede che il mercato europeo degli smartphone (esclusa la Russia) crescerà dell’1% nel 2024 poiché la domanda rimane modesta a fronte di cicli di vita dei dispositivi più lunghi.

“Le capacità dell’intelligenza artificiale rimarranno prevalentemente un’aspirazione a medio e lungo termine sia per i consumatori che per i produttori ed è improbabile che stimolino una domanda significativa quest’anno”, ha affermato Bjørhovde. “Nel corso del prossimo anno, le aziende dovranno dare priorità all’adeguamento della progettazione dei propri dispositivi per conformarsi alla direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile, che aumenterà i requisiti per gli aggiornamenti software, la durata e la riparabilità degli smartphone. Trovare un equilibrio tra sostenibilità, conformità, intelligenza artificiale, rafforzamento del marchio e innovazioni hardware sarà vitale affinché i brand possano avere successo in Europa da qui al 2030”.