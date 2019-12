Il Monopoly arriva sugli smartphone Android

E’ arrivato il gioco del Monopoly ufficiale, disponibile ora per smartphone Android. Ad essere precisi, non si tratta del primo gioco della serie sulla piattaforma mobile di Google perché alcuni anni fa era stata rilasciata una versione della EA (la compagnia dietro Anthem e Need For Speed) e autorizzata ufficialmente da Hasbro.

Questa nuova versione del gioco è sempre autorizzata da Hasbro ma è stata pubblicata da Marmalade Game Studio e ripropone il gioco tradizionale in tutti i suoi aspetti. Vale la pena notare subito che si tratta di un titolo mobile a pagamento che di questi tempi è difficile trovare. Il prezzo è di 4,49€ mentre gli acquisti in-app facoltativi possono arrivare fino ai 30€ ma non offrono nessun vantaggio e sono solamente di contorno.

Puoi giocare da solo o in multiplayer con gli amici. Nel primo caso ciò è reso possibile grazie all’uso del gioco da parte dell’AI. Fondamentalmente si giocherà contro il computer ma secondo Marmalade Game Studio questa è un’intelligenza artificiale difficile da affrontare.

Il gioco supporta anche una modalità di gioco rapida nel caso in cui non hai abbastanza tempo per terminare una partita completa.