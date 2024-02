Il Nothing Phone (2a): i prezzi potrebbero essere particolarmente bassi

L’attesa cresce per il Nothing Phone (2a), non un semplice nuovo flagship ma uno smartphone che punta a rivoluzionare il rapporto qualità/prezzo. Seguendo le orme di OnePlus, Pixel A e Poco, il leak sui prezzi accende l’interesse.

Prezzi competitivi: da 349 a 399 euro

Billbil-kun, per Dealabs, ha avuto modo di esplorare configurazioni e prezzi del Nothing Phone (2a) in Italia. Ecco le anticipazioni:

Nothing Phone (2a) con 8 GB di RAM e 128 GB di storage: 349 euro;

Nothing Phone (2a) con 12 GB di RAM e 256 GB di storage: 399 euro.

Questa fascia di prezzo colpisce per competitività, riconducendo ai prezzi del lancio del primo modello del brand, proposto a 469 euro in Italia, mentre la generazione successiva ha visto un incremento fino a 679 euro.

In attesa di dettagli ufficiali

Le informazioni ufficiali sul Nothing Phone (2a) sono ancora limitate. La presentazione è attesa per il 5 marzo 2024, nel contesto del MWC di Barcellona.

Si prevede che includa uno schermo Oled da 6,7 pollici a 120 Hz, un doppio modulo fotografico da 50 Megapixel e un processore MediaTek Dimensity 7200, promettendo prestazioni di rilievo.