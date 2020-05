Il nuovo Amazon Fire HD 8 è più veloce del 30%. In vendita a 99 euro

A due anni dal lancio del precedente modello, Amazon Fire HD 8 si aggiorna alla versione 2020 e porta con sé un boost di prestazioni superiore al 30% rispetto al tablet lanciato nel 2018. Il merito va al comparto hardware che vede la presenza di un nuovo processore quad core a 2,0 GHz di frequenza e ai 2 GB di Ram che lo accompagnano. Sarà così possibile un’esperienza d’uso più gratificante, soprattutto in ambito multimediale, nella navigazione Web e durante le sessioni di gaming. A proposito di videogiochi, da segnalare la nuova modalità Gioco, che permette di concentrari sull’azione senza essere disturbati da notifiche o altro.

Restando sulla memoria, segnaliamo invece la presenza di due versioni da 32 GB o 64 GB. Entrambe prevedono la possibilità di espansione dello spazio di archiviazione via schede microSD fino a un massimo di 1 Terabyte. Nessun problema dunque per lo storage dei contenuti come foto, musica e altro ancora. Ferma restando la possibilità di utilizzare il servizio cloud di Amazon, che consente storage illimitato per tutti i contenuti Amazon e le foto realizzate con il tablet Fire HD 8.

Il display Ips con diagonale di 8 pollici ha una risoluzione di 1.200×800 pixel. Che non è fra le più alte in commercio, certamente, ma che contribuisce a limitare il prezzo di ingresso di Amazon Fire HD 8 da 32GB con offerte speciali a 99,99 euro (a partire da 129,99 il modello con 64 GB di memoria), ancora più competitivo rispetto alla versione 2018. Ed è questo uno dei tanti elementi che contribuisce a dare appeal al tablet, anche in considerazione di quanto la concorrenza riesce a offrire in questo segmento di prezzo. Inoltre la sua resistenza alle caduet gli consente di poter essere dato mano ai bambini senza troppe preoccupazioni (ha superato oltre 50 test che simulano cadute e altri incidenti che possono accadere durante l’uso quotidiano).

Fra e altre caratteristiche segnaliamo le ottime performance della batteria che, come promette il produttore, consente un’autonomia massima di 12 ore con un utilizzo misto (il 20% in più rispetto al precedente modello). Si riesce dunque a coprire l’intera giornata senza troppa fatica. La ricarica, che sfrutta un cavetto di tipo Usb C, avviene in circa 5 ore.

«Il nuovo tablet Fire HD 8 presenta caratteristiche che tutti in famiglia apprezzano: contenuti di qualità, maggiore spazio di archiviazione, maggiore durata della batteria, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente», afferma Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices EU. «Abbiamo reso il nuovo Fire HD 8 ancora migliore, con prestazioni più veloci, 32GB di spazio di archiviazione, fino a 12 ore di durata della batteria, facilmente ricaricabile con il cavo USB-C, e al costo di soli €99,99. Con accesso a milioni di film, serie TV, eBook, canzoni, riviste e tanto altro, Fire HD 8 è il tablet perfetto per l’intrattenimento».

Fra le funzionalità disponibili, oltre a quelle multimediali che permettono la fruizione di contenuti video e musicali delle principali piattaforme per lo streaming (Prime Video, Netflix, Spotify, Disney+ e altri) anche le app come Zoom e Skype e quelle esclusive di Amazon fra cui Per te, X-Ray, Family Library, Blue Shade e altro ancora. L’app store di Amazon permetterà poi di scaricare migliaia di applicazioni e giochi.

Fire HD 8 è disponibile da oggi in preordine su Amazon.it a partire da 99 euro nella versione black. Le spedizioni inizieranno il 3 giugno. A disposizione degli utenti anche la cover dedicata in vendita a 34,99 euro.