Il nuovo chip AMD Z1 Extreme potrebbe trasformare Xbox Series S in una console portatile

Nintendo ha dominato il mercato delle console portatili fin dagli anni ’90. Tuttavia, la recente Nintendo Switch dimostra ancora una volta la loro capacità di mantenere il primato nonostante la popolarità degli smartphone. Al momento, Sony è l’unico concorrente di Nintendo con la PlayStation Portable e la PlayStation Vita. Microsoft non ha mai seriamente considerato la possibilità di una console portatile, anche se ci sono stati progetti simili. Tuttavia, grazie al nuovo chip AMD Z1 Extreme, c’è la possibilità che Xbox Series S diventi una console portatile.

Il chip Ryzen Z1 Extreme è stato presentato il 25 aprile 2023 ed è descritto come più potente della Xbox Series S sulla carta. Include una CPU AMD Zen 4 a 8 core e un chip grafico AMD RDNA 3 con 12 unità di calcolo per una potenza grafica che può arrivare fino a 8,6 TFlop. Questo chip ha un TDP di 30W solo nel caso del ROG Ally di Asus, ma è ancora alto per una console portatile, anche se molto più basso rispetto alla Xbox Series S.

Se Microsoft e AMD decidessero di sviluppare una console portatile sulla base di questo chip, avrebbero già una solida base di partenza. Con alcuni aggiustamenti tecnici, la maggior parte dei giochi Xbox Series S potrebbe funzionare senza alcuno sforzo aggiuntivo da parte degli sviluppatori. Tuttavia, sarebbe necessario un chip intermedio tra il Ryzen Z1 e il Ryzen Z1 Extreme che potrebbe attenersi al profilo prestazionale di Xbox Series S.

Anche se non è ancora certo che Microsoft sfrutterà questa opportunità, la possibilità di creare una console portatile basata su Xbox Series S è ora realistica. In ogni caso, Microsoft sembra orientarsi verso il cloud gaming su smartphone, ovvero l’apertura di uno store alternativo all’Apple App Store e al Google Play Store.