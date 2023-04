BOOX Tab Ultra C, il primo tablet ePaper a colori di ONYX per la lettura intelligente

ONYX, azienda leader nella produzione di lettori di eBook, ha annunciato oggi il suo primo tablet ePaper a colori: BOOX Tab Ultra C. Tab Ultra C arriva dopo il grande successo di Tab Ultra, vincitore del prestigioso iF Design Award, ma porterà ancora più innovazione.

Difatti Tab BOOX Ultra C rappresenterà un’importante passo avanti nella tecnologia degli schermi E Ink. Si tratta del primo dispositivo BOOX a impiegare il display Kaleido 3, con una definizione di 300ppi in modalità bianco e nero e di 150ppi in modalità colore. Saranno 4096 i colori visualizzabili, più che sufficienti per scrivere, annotare, e organizzare tutto il possibile.

Lo schermo è anche più sottile del 50% rispetto al precedente modello in modo da offrire una scrittura più realistica, e la proprietà antiriflesso permette di lavorare anche alla luce del sole. La tecnologia E Ink ComfortGaze inoltre ottimizza la visione sia di giorno che di notte con un’illuminazione frontale regolabile.

Passando alle specifiche, BOOX Tab Ultra C sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 662 e da una GPU dedicata, assieme a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. Sarà possibile scegliere fra quattro distinte modalità di refresh ottimizzate per le varie applicazioni, come lettura, scrittura, e uso di app sullo schermo ePaper.

Ci sarà una fotocamera posteriore da 16 Megapixel con funzioni di scanner di documenti e OCR. Come se non bastasse il dispositivo è compatibile con app di foto e scansione di terze parti. Saranno così ampliate le possibilità di acquisizione e gestione dei documenti.

BOOX Tab Ultra C è disponibile da oggi per il preordine su ufficiale euroshop.boox.com al prezzo di

€649,99, con una speciale promozione early bird che permette di aggiungere la cover con tastiera al prezzo scontato di €50 anziché €109,99. La confezione di vendita standard comprenderà lo stilo BOOX Pen2 Pro, con gomma per cancellare sull’estremità posteriore.