Il nuovo design di iPhone SE si fa attendere: nel 2022 solo nuove specifiche

Apple ha intenzione di lanciare un nuovo modello di iPhone SE quest’anno. Secondo un leaker, questo non offrirà alcun cambiamento di design, ma soltanto specifiche migliorate.

Le fattezze del terzo iPhone SE rimarranno infatti basate sulla versione uscita nel 2020. Anche altre caratteristiche saranno mantenute: fra queste lo schermo LCD da 4,7 pollici e i 3 GB di RAM.

A essere migliorati saranno invece il processore e la connessione 5G. Per quanto riguarda il processore, si potrebbe trattare di un A14 Bionic, ma alcuni parlano addirittura di un A15 di nuova generazione.

Per un modello di SE con un nuovo design dovremo attendere ancora un po’, per la precisione fino al 2024. Ci sono diversi leak a riguardo: l’aspetto di questo potrebbe essere simile all’iPhone 11 e all’iPhone XR, anche se con uno schermo un po’ più piccolo. Per la precisione, potrebbe avere una dimensione fra 5,7 e 6,1 pollici, e 4 GB di RAM.

Ad ogni modo, si tratta di un lancio ancora molto in là, per cui conviene attendere il modello previsto per il 2022 che potrebbe costare al di sotto dei $399 del’SE precedente.