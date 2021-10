Il nuovo Xperia di Sony sarà un modello dedicato alla fotografia

Da ormai una settimana Sony ha annunciato per il 26 ottobre un evento Xperia in cui svelerà un nuovo smartphone. Fin’ora non si sapeva nulla sul misterioso dispositivo, ma nella giornata di oggi Sony ha caricato una breve anticipazione sul canale YouTube ufficiale.

A giudicare dal marketing, sembra che il telefono sarà particolarmente avanzato per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella prima parte sono mostrati diversi fotografi professionisti che elogiano la qualità dei precedenti modelli Xperia, mentre nella seconda sono svelati alcuni dettagli.

Il telefono viene infatti descritto come una “fotocamera con uno smartphone attaccato” e viene evidenziata la presenza di un bottone dedicato per gli scatti. Il design vero e proprio non è mostrato, ma il regista Philip Bloom ci assicura che vanterà della “migliore fotocamera per smartphone mai usata”.

Date le grandi promesse, dal nuovo Xperia ci si può probabilmente aspettare un dispositivo di fascia alta, anche se le specifiche non sono ancora note. Ne scopriremo di più all’evento del 26 ottobre: ci si può aspettare sicuramente un primo piano sulle fotocamere, ma probabilmente ci saranno anche altre informazioni.