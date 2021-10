Vivo celebra il primo anno in Italia

vivo celebra il primo anno in Europa e in Italia: uno dei primi dieci mercati europei in cui sono sbarcati gli smartphone vivo e dove il brand ha presentato la propria strategia in ambito progettazione e innovazione tecnologica. Negli ultimi dodici mesi vivo ha raggiunto importanti traguardi a livello tecnologico e stretto partnership con retailer e operatori, oltre a essere stato sponsor di UEFA EURO 2020. Anche la partnership strategica di lungo termine stretta con ZEISS, una delle aziende tecnologiche leader nel settore ottico e optoelettronico, rappresenta una collaborazione di valore che ha già portato al lancio di vivo X60 Pro.

Un bilancio positivo

vivo, quarto produttore di smartphone al mondo, ha fatto il suo debutto ufficiale in Europa il 20 ottobre 2020, stabilendo la propria sede in Germania a Düsseldorf. Dopo una fase preliminare in cui l’azienda ha condotto ricerche approfondite e intervistato 9.000 persone in tutta Europa con l’obiettivo di comprendere le esigenze degli utenti, vivo ha lanciato i propri prodotti in dieci mercati: Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e successivamente Austria, Repubblica Ceca, Romania e Serbia. Il team vivo in Europa è passato da 120 a oltre 200 esperti del settore in diversi ambiti e continua ad assumere un carattere sempre più multinazionale e multiculturale: basti pensare che, nella sede europea di Düsseldorf, il team è composto da 84 persone di 16 nazionalità differenti. Anche per il futuro, vivo ha confermato i piani di crescita in Europa: l’azienda prevede, infatti, di raddoppiare la propria presenza in Europa entro la fine del 2022, e dirà “Bom dia, Portugal” già a novembre 2021 con lo sbarco nel paese lusitano.

“Siamo lieti di celebrare il primo anniversario in Europa e colgo l’occasione per ringraziare tutti gli utenti europei che hanno scelto i nostri dispositivi. Nonostante il primo anno sia stato molto impegnativo, considerando anche che abbiamo lanciato i primi prodotti durante la pandemia, sono soddisfatto di poter dire che siamo riusciti ad aprire in dieci mercati, nei quali vediamo già importanti crescite. Continueremo a perseguire i nostri obiettivi e a progettare dispositivi in grado di fornire un’esperienza di mobile imaging sempre migliore, rafforzando il nostro posizionamento che vede il comparto fotografico dello smartphone al centro delle strategie di progettazione” – ha affermato Denny Deng, Vicepresident e President of European Business di vivo.

“Abbiamo avuto un primo anno positivo in Italia e siamo entusiasti di lavorare ogni giorno insieme a nostri partner, clienti e utenti per raggiungere l’obiettivo di diventare il punto di riferimento in Italia per il mercato degli smartphone. Grazie alle nostre partnership, in primis ZEISS, e alla nostra continua ricerca dell’innovazione siamo convinti di poter continuare a offrire prodotti con tecnologie uniche e all’avanguardia” – ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Tanta innovazione

Sia che si tratti di modelli di fascia media, come quelli della serie Y, sia di quelli di fascia più alta come X60 Pro, vivo approccia lo sviluppo di nuovi prodotti partendo dalla ricerca delle preferenze dei consumatori, arrivando quindi a sviluppare smartphone che rispondono realmente alle esigenze degli utenti. Uno dei primi risultati tecnici raggiunti negli ultimi dodici mesi e frutto di questo approccio è l’integrazione di Gimbal 2.0 su vivo X60 Pro: una sistema che permette di migliorare la stabilità della fotocamera dello smartphone anche in movimento; un’altra pietra miliare è stata il recente sviluppo dell’Imaging Chip V1 che equipaggerà i nuovi dispositivi a partire dal 2022: questa nuova tecnologia combina un sistema AI integrato di alta qualità con miglioramenti nella velocità e nel consumo energetico, ottimizzando le applicazioni di imaging sugli smartphone. V1 è il risultato di una fase di sviluppo condotta per 24 mesi da oltre 300 persone del reparto R&D ed esperti del laboratorio di imaging di vivo.

In continua espansione

Dal lancio nell’ottobre dello scorso anno, vivo continua a espandere la propria rete di vendita assicurandosi così che tutti gli utenti possano scegliere, in base alle loro preferenze, come e dove acquistare gli smartphone e gli accessori vivo. In Europa, vivo ha già ottenuto una buona popolarità, registrando una crescita continua, come riportato dai report degli analisti di settore. Il network di partner è cresciuto significativamente e ora include retailer chiave come Ebuyer, El Corte Inglés, EMAG, Euronics, Expert, FNAC, MediaWorld, Trony, Unieuro, ma anche le Telco leader come A1, Drei, Free, Orange, SFR, TIM e Wind3.