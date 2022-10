Il primo pieghevole di Apple? Sarà un iPad non un iPhone

Il tanto chiacchierato ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli non avverrà, probabilmente, con un modello iPhone ma con un iPad. È quanto è scritto nel rapporto annuale di CCS Insight.



Apple potrebbe lanciare un iPad pieghevole nel 2024 in controtendenza rispetto alla maggior parte degli altri produttori. La logica alla base del rapporto di CCS è che un iPhone pieghevole sarebbe rischioso per Apple in quanto potrebbe cannibalizzare le vendite dell’iPhone tradizionale.

Il rapporto continua affermando che Apple potrebbe valutare un eventuale iPhone pieghevole solo se il suo costo superasse i 2.500 dollari, così da rimanere ben distante dall’attuale configurazione top del modello iPhone Pro Max.



Secondo Ben Wood, capo della ricerca di CCS, Apple vorrebbe evitare di imbattersi in qualsiasi problema tecnico che potrebbe minare al credibilità del marchio iPhone, prefendo sperimentare con un tablet.

Altre fonti, in particolare il famoso insider e analista di Apple Ming-Chi Kuo, continuano invece ad affermare che Apple potrebbe lanciare un iPhone pieghevole nel 2024. Tutti sembrano comunque essere d’accordo su un fatto: Apple presenterà un dispositivo pieghevole tra due anni.

Il rapporto di CCS prosegue affermando che Apple introdurrà il proprio modem 5G nel 2025. La mossa consentirebbe al produttore californiano, che attualmente fa affidamento sui modem 5G di Qualcomm, di integrare il proprio modem nel chipset della serie A così da scegliere per i propri dispositivi una soluzione a chip singolo. La casa di Cupertino ha acquisito l’attività di modem di Intel nel 2019 e starebbe sviluppando nuove capacità produttive.