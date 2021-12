Il primo tablet di OnePlus si avvicina

Dopo diversi anni di vendite in calo, il mercato dei tablet si è ripreso nel secondo trimestre del 2020. Nel primo trimestre del 2021 si è addirittura registrato un aumento del 53%, segno che la ripresa sta vivendo uno slancio davvero favorevole. Naturalmente, tutto questo ha dato alcune idee ai maggiori produttori di elettronica di consumo.

E ovviamente OnePlus punta ad alcune quote di questo mercato chiaramente dominato da Apple e Samsung. Questo duo ha anche rafforzato il suo catalogo con l’iPad mini 6 (2021) e il Galaxy Tab S7 FE, mentre Xiaomi ne ha approfittato per sfruttare l’occasione con il suo Pad5 ad un prezzo ultra-aggressivo. Una battaglia alla quale OnePlus potrebbe presto partecipare.

Come segnalato quest’estate, le prime indiscrezioni relative ad un tablet OnePlus sono nate sul Web, dopo che il marchio “OnePlus Pad” è stato depositato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).

Il leaker Mukul Sharma, in collaborazione con 91 Mobiles, è sicuro di conoscere la data di uscita del OnePlus Tab, fissata per la prima metà dell’anno 2022. Ma attenzione: il tablet non sarà lanciato a fianco della gamma OnePlus 10 ma intorno a marzo o aprile.

Per il momento, Mukul Sharma cita solo l’India come mercato. Non è chiaro se l’azienda cinese preveda un lancio su larga scala o meno. Quel che è certo è che OnePlus sta cercando di espandere il proprio catalogo oltre smartphone, dispositivi audio e televisori, a un segmento di dispositivi che è ancora una volta in crescita da poco più di un anno. In questa occasione l’azienda potrebbe lavorare a stretto contatto con Oppo.