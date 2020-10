Il primo Tv arrotolabile al mondo è di LG e debutta in Corea a 87mila dollari

LG ha annunciato il lancio del TV LG SIGNATURE OLEDR in Corea. Il primo TV arrotolabile al mondo sarà infatti reso disponibile presso alcuni negozi di elettronica di consumo premium situati nei principali centri del Paese, al prezzo di 100 milioni di KRW (87mila dollari).

LG Signature Oled

LG SIGNATURE OLED R è la definizione stessa di esclusività, e non solo per il prezzo davvero importante. Il movimento fluido dello schermo OLED arrotolabile custodito in un involucro in alluminio spazzolato regalano un assaggio di futuro, mentre l’altoparlante principale è costruito in lana di alta qualità dalla danese Kvadrat per coniugare design e qualità sonora. Chi lo acquisterà potrà scegliere tra quattro tonalità per il rivestimento – Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue o Toffee Brown – e personalizzare ulteriormente il proprio TV con l’incisione di un nome o di un messaggio sull’elegante base in alluminio.

DIsplay Oled da 65 pollici

LG SIGNATURE OLED R vanta un display OLED flessibile da 65” che sfrutta la tecnologia a pixel auto illuminanti e a controllo individuale. Al momento queste sono le anche specifiche tecniche trapelate ma ovviamente si tratta di un modello che difficilmente troveremo sul mercato consumer tradizionale, considerando il prezzo davvero non alla portata di tutti. Di seguito la dichiarazione al lancio di Park Hyoung-sei, Presidente di LG Home Entertainment Company: «Il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e design dimostrato con LG SIGNATURE OLED R è un’impresa senza precedenti che merita davvero di essere definita un’opera d’arte. Questo è un vero prodotto di lusso che reinventa ciò che può essere un TV: questo televisore unico offre infatti un’esperienza differenziata e un nuovo modo di pensare lo spazio, confermando ancora una volta la leadership di LG nel mercato dei TV premium».