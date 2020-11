Il processore Samsung Exynos 1080 sarà presentato il 12 novembre

Samsung ha finalmente ufficializzato la data di lancio del suo chipset Exynos 1080 costruito con processo a 5 nm. Di tratta del successore dell’Exynos 980 uscito lo scorso anno. Il lancio è previsto per il 12 novembre a Shanghai dove si terrà un evento “fisico”. In quell’occasione arriveranno tutti i dettagli tecnici sul nuovo SoC, anche se dovremo aspettare ancora un po ‘per vederlo debuttare su un dispositivo.

Secondo recenti indiscrezioni, l’Exynos 1080 alimenterà l’X60 di vivo, che dovrebbe essere lanciato nelle prossime settimane in Cina. L’Exynos 1080 sarà il primo chipset a 5 nm con i core della CPU Cortex A-78 di ARM che raggiungono una frequenza massima di 3GHz e con la GPU Mali-G78.



Abbiamo già un dato emerso dai testi di AnTuTu per l’Exynos 1080 che ha fatto segnare un punteggio CPU di oltre 181.000 punti. Lo score posiziona l’Exynos 1080 leggermente davanti allo Snapdragon 865+ che anima ad esempio il flagship Galaxy Note20 Ultra di Samsung.



Anche il punteggio della GPU è molto alto: con poco meno di 300.000 punti è addirittura in grado di battere e oscurare le prestazioni di dispositivi come il ROG Phone 3 e lo Xiaomi Mi 10 Ultra che si fermano a 258.171 punti.