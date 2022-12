Il produttore di auto elettriche con 1000 km di autonomia sta per lanciare uno smartphone Android

Conoscete Nio? Se non seguite il mondo delle auto elettriche, questo nome potrebbe suonarvi sconosciuto. Si tratta di un’azienda cinese fondata nel 2014 specializzata nella produzione di auto elettriche di fascia alta. L’azienda ha recentemente fatto molto rumore annunciando modelli che raggiungono i 1000 km di autonomia, Nio ET5 e ET7.

Ma la sua ambizione non si ferma qui, a quanto pare. Mentre tutti gli appassionati di auto elettriche aspettano la conferenza del produttore prevista per il 24 dicembre, un articolo pubblicato da IT Home ci anticipa che il produttore sta per svelare uno smartphone.

Cosa aspettarsi dallo smartphone Nio?

Questo è il primo telefono lanciato da un marchio specializzato in auto elettriche (in attesa del telefono Elon Musk). Sarà svelato nella prima metà del 2023 in una conferenza stampa dedicata.

Come racconta un articolo di CNEVPost, citando un blogger specializzato su Weibo, il brand mostra ambizioni sproporzionate. Con team basati a Shanghai e Shenzhen, il cuore della telefonia mobile in Cina, Nio vorrebbe rilasciare il suo primo modello entro l’anno e sta già preparando un piano per rilasciarne uno all’anno.

Il blogger afferma: “Alcuni utenti hanno recentemente visto le demo del telefono NIO e si dice che sia abbastanza paragonabile a quello di Apple. “Teniamo presente, però, che lo speaker è un fan del brand, particolarmente entusiasta di tutte le novità che può presentare.

Grandi ambizioni

È raro che un nuovo brand si lanci direttamente nel segmento degli smartphone di fascia alta, perché rappresenta un tale investimento per i consumatori che non c’è quasi alcuna possibilità di vendere il proprio modello se non si ha un brand conosciuto dal pubblico.

Detto questo, il marchio ha un progetto e motivazioni molto chiare: creare un telefono che si connetta meglio con le auto.

Va inoltre ricordato che come regola generale i brand cinesi impiegano diversi anni per arrivare in Europa. Se siete fan delle auto Nio, è probabile che dovrete aspettare molto tempo prima di provare il loro telefono.