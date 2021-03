Il robot aspirapolvere: l’assistente del futuro

Il tempo che si dedica alla cura della casa negli ultimi anni è diventato un vero e proprio impegno improcrastinabile. Non solo in termini di decoro, la pulizia è sintomo di benessere fisico e psicologico. Sono infatti stati studiati gli effetti che l’ordine e l’igiene hanno sul nostro organismo e sulla nostra psiche. Certo che pensare di svegliarsi e avere i pavimenti delle nostre stanze già puliti potrebbe ancora sembrarci un sogno. Invece tutto questo è diventato realtà grazie all’impiego della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Barcamenarsi tra le nuove proposte di dispositivi di pulizia potrebbe essere dispendioso a livello energetico, ed è per questo che ci viene in soccorso il portale migliorirobotaspirapolvere.com.

Migliori Robot Aspirapolvere e dove trovarli

L’atteggiamento di chi si ritrova a voler acquistare un nuovo elettrodomestico può essere racchiuso in due grandi gruppi: c’è chi si lascia guidare dall’istinto o dal prezzo e chi invece studia nel dettaglio lo strumento che sta per comprare, confrontandolo con i modelli simili. In entrambi i casi, recuperare le singole specifiche è difficile nel mare di informazioni in cui navighiamo quotidianamente. Ma perché spendere più energie del dovuto se c’è già chi lo ha fatto per te? Migliori Robot Aspirapolvere è un portale nato proprio con lo scopo di facilitare la vendita di robot aspirapolvere sul web.

Piatto, potente e silenzioso: le caratteristiche dei Robot Aspirapolvere

Forse l’ultima volta che abbiamo acquistato un aspirapolvere la tecnologia ci sembrava già molto avanzata: il rumore ridotto rispetto alle precedenti, una forma più sinuosa, un filo più lungo o addirittura elettrica senza necessità di presa di corrente. Ma cose penseresti di un robot piatto sottile con gli angoli smussati, silenzioso e soprattutto intelligente? In grado cioè di muoversi autonomamente verso lo sporco senza causare danni agli oggetti. Sono queste le tipiche caratteristiche dei nuovi dispositivi aspirapolvere sviluppati dalle case produttrici che hanno sviluppato la tecnologia più in linea con le esigenze delle case moderne: Neato, iRobot, Proscenic, Rowenta, Ecovacs, sono solo alcune di esse. Vediamone alcune nel dettaglio.

I migliori modelli di aspirapolvere

L’aspirapolvere di oggi è in grado di rispecchiare la personalità di chi l’acquista seguendone le necessità. Se tra queste c’è quella di unire l’azione aspirapolvere a quella di lavapavimenti, allora le prestazioni del robot Proscenic 830T, farà al caso vostro. Forse il più pesante della categoria, ma in grado di sollevarsi oltre gli ostacoli e sorprendentemente silenzioso. È sensibile allo sporco e in grado di capire dove c’è bisogno di maggiore aspirazione il modello Roomba 671 di iRobot, non lascerà nessun detrito sulle superfici dove passa. Un ottimo rapporto qualità prezzo ce l’ha invece Ecovacs Deebot 605, con un’autonomia di 110 minuti, le doppie spazzole rotanti e la funzione di ritorno automatico alla propria postazione.

Perché scegliere un robot aspirapolvere

Un elettrodomestico di cui non si può proprio fare a meno nel mondo moderno. Con la tecnologia che ci fa comprendere che il nostro tempo vale molto e che ci sono aiuti che ormai non possiamo rifiutare se vogliamo aumentare la qualità delle nostre vite. Avere una casa pulita con il minimo sforzo è un segnale che viene dal futuro per farci capire che non ci sono limiti al progresso e che giorno dopo giorno possiamo ottenere quello che vogliamo, rimandando fedeli ai nostri valori e alle nostre priorità.