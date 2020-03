Il Samsung Galaxy A31 ha ottenuto la certificazione Bluetooth, e ciò suggerische di soloti un lancio imminente. Inoltre, sul sito ufficiale russo di Samsung è andata online la pagina di supporto del dispositivo, altro inidzio che conferma come la commercializzazione dello smartphone dovrebbe essere imminente.



La pagina di supporto, per il momento, non ci dà ulteriori notizie sul Galaxy A31, ma grazie a Geekbench sappiamo che si il dispositivo girerà su Android 10 e avrà 4 GB di Ram a bordo.

Probabilmente ci saranno anche altre opzioni di memoria che devono però essere ancora confermate.

Geekbench ha anche rivelato che il Galaxy A31 sarà mosso dal processore MT6768V CA di MediaTek, sigla che potrebbe nascondere il chipset Helio P65.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh,mentre saranno 64 i GB di memoria di base. La fotocamera principale sarà da 48 Megapixel abbinata a un sensore macro da 5 Megapixel.



Maggiori dettagli sul nuovo smartphone di casa Samsung dovrebbero emergere nei prossimi giorni.