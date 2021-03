Il Samsung Galaxy S21 vende il doppio del Galaxy S20

Samsung ha già venduto 590.000 dispositivi della sua serie Galaxy S21. Lo rivela una notizia proveniente dalla Corea del Sud.



Si tratta di un importante record: infatti, la quota di vendite raggiunta con il Galaxy S21 è la più alta dai tempi del Galaxy S8 (che aveva venduto 620.000 unità nello stesso periodo di tempo).



Nel primo mese di commercializzazione, Galaxy S21 ha venduto quasi il doppio di unità rispetto al Galaxy S20, uscito l’anno scorso. I responsabili della ricerca della società di analisi Atlas Research & Consulting, che ha compilato il rapporto, hanno rivelato che il motivo principale dietro al successo del nuovo flagship del produttore coreano risiede nella capacità di Samsung di spingere sulla presenza del 5G pur contenendo i prezzi, soprattutto rispetto alle serie precedenti.



In Corea, il modello base del Galaxy S21 parte da 990.000 Won (circa 870 dollari), mentre il corrispondente modello della serie Galaxy S20 costava quasi il 20% in più.



Samsung ha tuttavia anche un altro motivo per festeggiare: il suo modello di fascia media Galaxy A31 è diventato il telefono più venduto sul mercato interno. La domanda di modelli di fascia bassa nel 2020 è letteralmente esplosa. Molti consumatori, durante la pandemia di Covid19, hanno scelto di acquistare un nuovo dispositivo, ma sempre con grande attenzione al prezzo.