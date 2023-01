Il Samsung Galaxy S23 base avrà una memoria più lenta e specifiche meno moderne

Ancora leak per la serie Samsung Galaxy S23, questa volta riguardo alle differenze fra i modelli della serie. Sembra infatti abbia intenzione di applicare una serie di stratagemmi per abbassare il costo di produzione del modello base che potrebbero non piacere a tutti.

Galaxy S23 infatti lancerà in più versioni: quella base sarà dotata di memoria interna da 128 GB, mentre le altre l’avranno da 256 GB. Queste ultime utilizzeranno lo standard UFS 4.0: si tratta di un sistema di memoria moderno, rapido ed efficiente. Il modello vanilla, invece, utilizzerà lo standard UFS 3.1, più vecchio e più lento quasi della metà.

Non finisce qui. Il modello Galaxy S23 base, infatti, sarà compatibile con ricarica veloce soltanto da 25 W invece che 45 W. In più, impiegherà lo standard Wi-Fi 6E invece del più moderno Wi-Fi 7. Questo non è un fattore importantissimo data la rarità dei router Wi-Fi 7, ma è sempre qualcosa da considerare. Inoltre mancherà la tecnologia Bluetooth UWB.

Nel frattempo, i prezzi dei dispositivi Samsung continuano ad aumentare: di recente sono stati confermati i costi dei vari modelli in Europa, superiori di 100€ rispetto alle versioni precedenti. Resta da vedere se il Galaxy S23 modello base riuscirà a tenere il passo con gli altri o se la mancanza di specifiche lo renderà meno desiderato.