Galaxy S23, confermato l’aumento di prezzo in Europa

Qualche giorno fa scrivevamo un articolo sui prezzi del nuovo smartphone Galaxy S23. Inizialmente erano stati confermati con certezza solo i prezzi statunitensi, ma alcune voci avevano suggerito anche quelli europei. Nell’articolo saltava subito all’occhio la presenza di cifre piuttosto elevate: nuove informazioni arrivate hanno confermato che, effettivamente, il telefono targato Samsung costerà davvero molto di più in Europa.

Il tweet mostrato qui sopra fa vedere quelle che saranno i costi in Spagna (e presumibilmente in Italia) di tutte le versioni di Galaxy S23. Le informazioni precedenti sembrano quindi essere accurate, e si aggiungono anche i prezzi di tutte le altre configurazioni disponibili. Si può ben vedere come tutti questi siano molto più costosi rispetto alle loro controparti Galaxy S22: si parla di un aumento di più di 100€.

Bisogna dire che i prezzi in Europa non saranno fissi, ma varieranno a seconda del paese. Tuttavia non sarà un cambiamento significativo: per fare un esempio, in Francia si potranno trovare tutti i modelli a 10€ in meno.

Insomma, rispetto agli americani noi europei dovremo sborsare molto di più per poter accaparrarci un telefono della serie Galaxy S23. Con un po’ di fortuna Samsung abbasserà i prezzi attraverso promozioni, ma la cifra di base rimane davvero alta rispetto a molti degli altri telefoni simili.