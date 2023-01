Samsung Galaxy S23, ora sappiamo tutto: ecco la conferma dei prezzi

Nella giornata di ieri abbiamo fatto davvero il pieno riguardo ai leak sulla nuova serie Galaxy S23. In rete infatti sono trapelate le specifiche tecniche di tutti i membri della nuova gamma: quello base, quello Plus e anche quello Ultra. Mancavano all’appello soltanto i prezzi: per fortuna oggi ci è arrivata una notizia che sembra confermarli.

La fonte arriva da un documento interno trafugato, che mostra quale sarà il costo di tre dispositivi indicati con un nome in codice: DM1 (Galaxy S23 base), DM2 (S23+) e DM3 (S23 Ultra).

I prezzi di lancio sembrano essere in linea con quelli tradizionali per Samsung. Il Galaxy 23 di base, con una configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria costerà $799,99, l’S23+ con 8 GB/256 GB costerà $999,99 e l’S23 Ultra anch’esso con 8 GB/256 GB arriverà con un prezzo di $1.199,99.

La notizia sembra affidabile, ma c’è da considerare che questi sono i prezzi statunitensi e che in Europa potrebbero essere diversi. Fortunatamente, alcuni leak hanno rivelato quale sarà il costo della nuova serie in Francia (e presumibilmente anche in Italia). Si dovrebbe parlare, per gli stessi modelli precedenti, rispettivamente di 959€, 1219€ e 1419€. In questo caso non ci sono documenti ufficiali che provano le cifre, ma sembrerebbe un’ipotesi piuttosto realistica.

La serie Samsung Galaxy S23 sarà annunciata questo 1° febbraio, e in tale occasione potremo sicuramente scoprirne di più.