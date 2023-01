Microsoft: male Xbox e Windows mentre l’UE è pronta allo sgambetto

Tempi duri in casa Microsoft. Nonostante sia ancora uno dei principali player nel mercato insieme ad Apple, Alphabet, Amazon e altri giganti americani, i recenti risultati mostrano chiaramente la situazione economica attuale.

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, Microsoft ha pubblicato i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale, che copre il periodo da ottobre a dicembre 2022. Durante questo periodo di solito favorevole alle vendite, Microsoft ha annunciato un calo del 13% dei risultati della sua divisione Xbox, causato da una diminuzione delle vendite di console e giochi e da un calo del prezzo di alcuni prodotti durante le promozioni natalizie. Inoltre, nonostante la concorrenza di Nintendo e Sony, Microsoft non è riuscita a lanciare sulla sua piattaforma titoli di successo come Pokémon e God of War.

Non solo la divisione dei videogiochi ha avuto un periodo negativo, ma anche le vendite di Windows sono in calo del 39%, così come le vendite di Surface (-39%). Tuttavia, questo trimestre ha visto il lancio di Surface Laptop 5, Surface Pro 9 e Surface Studio 2 Plus. Questi risultati negativi sono principalmente dovuti al contesto economico: nel 2020 e 2021, l’IT ha registrato un boom che ha gonfiato i risultati di Windows, ma passare così rapidamente da quel periodo alla recessione attuale ha amplificato il calo del 39%.

Queste due divisioni sono state colpite duramente dai 10.000 licenziamenti annunciati da Microsoft pochi giorni prima, compresi i team Hololens, gli studi Bethesda e 343 Industries. Inoltre, Microsoft ha avvertito che i risultati per il prossimo trimestre saranno simili. Nonostante queste notizie negative, Microsoft ha comunque annunciato un fatturato di 52,7 miliardi di dollari e un utile netto di 16,4 miliardi di dollari, trainati dai servizi alle imprese e dal cloud, che sono ancora in crescita.

Inoltre, l’Unione Europea potrebbe causare ulteriori problemi per Microsoft. Il media “Politico” riporta che l’UE potrebbe sanzionare Microsoft per violazioni delle regole antitrust, aggravando ancora di più la situazione dell’azienda.