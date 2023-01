Mobile World Congress 2023, dalla realtà virtuale ai nuovi smartphone: le prime anticipazioni

Nuovo anno e nuovo appuntamento per il Mobile World Congress (WMC), l’evento più atteso sul mobile anche in questo 2023 e che, come sempre, ci presenterà i migliori smartphone, smartwatch e tablet in uscita nei prossimi mesi. Al di fuori della sfera dei consumatori, il MWC 2023 ospiterà come al solito i pesi massimi dell’industria, invitati per parlare delle tendenze più calde e del futuro del mobile: 5G, sviluppi dell’hardware e realtà virtuale saranno alcuni dei temi all’ordine del giorno in tutte le quattro giornate catalane. A proposito, l’evento si svolgerà anche quest’anno nella venue della fiera di Barcellona, da lunedì 27 febbraio a giovedì 2 marzo, in seguito al ritorno già dallo scorso anno nello slot abituale di fine febbraio dopo che nel 2021 era stato rimandato al mese di giugno (nel 2020 era stato annullato). Ma per capire meglio cosa aspettarci dal MWC 2023, scopriamo insieme quali sono già le prime anticipazioni.

Come detto, il programma delle conferenze avrà luogo nelle date ufficiali dal 27 febbraio al 2 marzo, tuttavia già nei giorni precedenti, 25 e 26 febbraio, avverranno i lanci mediatici che ci regaleranno già dei piccoli annunci sui prodotti presentati alla fiera. Tra le grandi attese, ad esempio, c'è Qualcomm, il colosso delle reti wireless e di Snapdragon, che dovrebbe rivelare i suoi ultimi sistemi 5G, nuove integrazioni di realtà virtuale ed aumentata e gli hardware che guideranno la prossima generazione di dispositivi mobili.

Ci sarà poi Honor che già al Word Mobile Congress dello scorso anno aveva annunciato l’Honor Magic 4, per cui si vocifera che stavolta potrebbe toccare all’Honor Magic 5. L’azienda cinese, famosa per il suo smartphone dallo schermo che si piega, desidera adesso spingere il marchio in Europa e il MWC 2023 sembrerebbe essere l’occasione giusta per farlo. Voci anche intorno a Huawei che avrebbe addirittura prenotato uno stand enorme per presentare i suoi ultimi prodotti sviluppati in casa. Potremmo vedere, ad esempio, Huawei Mate X3, un telefono pieghevole di nuova generazione, che si dice espanderà come non si era mai visto le funzioni di comunicazione satellitare.

L’attesa è anche per Lenovo e per le sue novità nei Motorola, con il possibile lancio non solo di un nuovo modello pieghevole Razr in questo 2023, ma anche di alcuni dispositivi di fascia media. Nokia presenterà gli ultimi aggiornamenti di sistema dei suoi prodotti, ma ovviamente il grande pubblico, e in particolare gli appassionati della casa nipponica, si aspettano molto di più, come ad esempio l’exploit sempre più chiacchierato di un nuovo dispositivo retrò. OnePlus ha già annunciato OnePlus 11 in Cina e ci si aspetta che l’arrivo globale del telefono avvenga prima dell’inizio del MWC, in ogni caso l’azienda di proprietà BBK Electronics ha voluto aggiungere al suo calendario la fiera di Barcellona. Anche in questo caso, pensiamo che qualcosa salterà fuori dal cilindro.