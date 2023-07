Il Samsung Galaxy S24 Ultra risolverebbe l’unico difetto del suo predecessore

C’è un rumor interessante che sta circolando riguardo al prossimo Samsung Galaxy S24, in particolare al Galaxy S24 Ultra. Questo smartphone di fascia alta, previsto per l’inizio del 2024, potrebbe ricevere un importante miglioramento: la compatibilità con una ricarica da 65W. Una potenza mai raggiunta prima sui telefoni Samsung.

Informazione da prendere con cautela

La notizia proviene dal leaker RGcloudS, che ha previsto con precisione i prezzi statunitensi dei Galaxy S23 prima del loro lancio. In un tweet, spiega che il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe finalmente beneficiare della potenza di un caricabatterie da 65W. Tuttavia, precisa che questa informazione deve ancora essere confermata, poiché si basa su informazioni riguardanti un prototipo del futuro smartphone.

Una speranza per una ricarica più veloce

La ricarica rapida è sempre stata un punto critico per Samsung. Anche se il brand sudcoreano si è comportato meglio rispetto ad Apple, molti concorrenti nell’ecosistema Android hanno superato da tempo il livello dei 65W. Se il Samsung Galaxy S24 Ultra supportasse una ricarica da 65W, risolverebbe l’unico vero difetto riscontrato nel suo predecessore, oltre al suo prezzo elevato. Speriamo che i miglioramenti in questo aspetto siano tangibili. Ad esempio, ci è voluto poco più di un’ora per caricare completamente il Galaxy S23 Ultra con un caricabatterie da 45W. Possiamo sperare che il suo successore riduca questo tempo a circa 40 minuti?

Una nuova tecnologia delle batterie

Secondo RGcloudS, questo miglioramento della ricarica rapida sul Galaxy S24 Ultra sarebbe possibile grazie a una nuova tecnica utilizzata da Samsung nella progettazione delle batterie. Il produttore si sarebbe ispirato alle auto elettriche impilando i componenti della batteria per migliorarne la densità. Ancora non è chiaro se ciò influenzerà positivamente l’autonomia dello smartphone. Tuttavia, sembra che l’organizzazione dello stack delle batterie sul Galaxy S24 Ultra permetterà a Samsung di utilizzare un gel di raffreddamento per gestire al meglio il surriscaldamento e garantire una carica stabile a 65W.

Aspettiamo con impazienza ulteriori dettagli su questo argomento, così come ulteriori informazioni sui Galaxy S24 e S24 Plus.