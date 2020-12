Secondo il leaker Ice Universe, che vanta un ottimo record nelle indiscrezioni riguardanti Samsung, il produttore sudcoreano starebbe effettivamente lavorando su un sensore fotografico da 600 Megapixel.



Per dimostrarlo, il leaker ha condiviso quella che sembra essere una diapositiva di un documento interno o di una presentazione e che pubblichiamo qui sotto.

La slide rivela parecchie informazioni che vanno da alcune specifiche tecniche chiave fino alla motivazione dietro il progetto.



La motivazione del progetto è chiara: la registrazione video in 4K e 8K sta diventando sempre più diffusa e per questo Samsung sta cercando di renderla possibile con l’impiego di un sensore più grande, che consentirebbe di ingrandire i video senza comprometterne troppo la qualità.



Il sensore ISOCELL a 600 Megapixel, tuttavia, non arriverà sul mercato troppo presto perché Samsung deve prima risolvere un problema di ingombro. Un sensore grande 1 / 0,57″ occuperebbe circa il 12% del pannello posteriore del telefono e sporgerebbe di circa 22 mm.

Dopotutto, stiamo parlando di un enorme sensore da 600 Megapixel con una dimensione dei pixel di 0,8 µm che, se inserito senza alcuna attenzione al design di uno smartphone, causerebbe uno vistoso rigonfiamento nell’area della fotocamera. Una soluzione che, in passato, è risultata particolarmente indigesta ai consumatori.