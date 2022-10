Il tablet HONOR Pad 8 disponibile sul mercato italiano

HONOR aggiunge un nuovo prodotto alla sua ormai matura line-up. Nel portfolio del produttore entra infatti il primo tablet italiano, HONOR Pad 8, che è da oggi disponibile in quantità limitata sull’e-commerce HONOR.

Il nuovo dispositivo offre un design elegante, è realizzato con un corpo leggero in lega di alluminio, pesa 520g e ha uno spessore di soli 6,9mm. Il display FullView 2K da 12 pollici ha una risoluzione di 2000×1200 pixel e 1 miliardo di colori.

Pad 8 è inoltre dotato della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e della Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, perché è in grado di ridurre la dannosa luce blu e lo sfarfallio dello schermo e alleviare l’affaticamento e la stanchezza degli occhi.

Sul fronte audio, HONOR Pad 8 è dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, per offrire agli utenti effetti sonori più potenti e bilanciati.

Grazie a DTS:X Ultra e suono HONOR Histen, il tablet è in grado di offrire suoni vibranti e dinamici a 360°, suoni alti nitidi, suoni medi raffinati e bassi incisivi.

Hardware e software

Pad 8 è alimentato dal chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 680, un chipset che consente di eseguire contemporaneamente più applicazioni in modo fluido, offrendo un’esperienza di gioco, di lavoro o di studio migliore e senza interruzioni.

HONOR Pad 8 è dotato dell’interfaccia HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, che offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per fornire agli utenti una user-experience smart. HONOR Share consente di trasferire rapidamente i file da un dispositivo all’altro mentre la Collaborazione Multischermo facilita il multitasking. Per aumentare ulteriormente la produttività, il dispositivo offre anche un layout desktop simile a quello di un laptop, APP Extender e la Visualizzazione Multi-Finestra per visualizzare più livelli di contenuto.

L’autonomia di Honor Pad 8

Il dispositivo è dotato di una batteria extra-large da 7.250 mAh che, secondo il suo produttore, assicura autonomia per tutto il giorno, supportando fino a 14 ore di riproduzione video offline in locale o 10 ore di apprendimento online, perfetto per chi ha bisogno di una potente batteria per alimentare la propria giornata.

Prezzo e disponibilità Honor Pad 8

Ispirato ai colori del cielo all’alba, HONOR Pad 8 è disponibile nel classico colore Blue Hour. A partire dal 21 ottobre, HONOR Pad 8 sarà disponibile all’acquisto in Italia alla pagina https://www.hihonor.com/it/pads/honor-pad-8/, al prezzo di 349,90 euro.