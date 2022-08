Il tuo smartphone ti sta spiando? Ecco il test facile per scoprirlo

L’anno scorso si è verificato un aumento del 5% nell’installazione di app di monitoraggio, come dimostra uno studio condotto da NordVPN. Eppure, molti utenti sospettano che i propri smartphone li stiano spiando anche se non hanno app di monitoraggio installate…

Attenzione agli assistenti virtuali

Ed effettivamente è proprio così. Gli assistenti virtuali come Siri, Google Assistant o Alexa ascoltano gli utenti tutto il tempo. Dopotutto, devono farlo per individuare il comando vocale e fornire assistenza. Tuttavia, alcune delle cose che le persone dicono vengono registrate a vantaggio delle aziende, ad esempio per migliorare la qualità del servizio o per scopi di marketing.

“Quando domandi a Google Assistant o Siri di cercare qualcosa, queste informazioni vengono utilizzate per la pubblicità online. Non è diverso dal digitare qualcosa nella barra di ricerca di Google. Se stai cercando concessionarie auto nella tua città, inizierai a vedere sempre più spesso sul web annunci pubblicitari correlati. In un certo senso, un assistente virtuale è solo un altro motore di ricerca“, afferma Daniel Markuson, esperto di privacy digitale presso NordVPN.

Scopri se ti stanno spiando….

Sempre secondo Daniel Markuson, esistono alcuni semplici metodi per controllare se il telefono ti sta spiando. Il modo migliore per capire se il telefono sta aiutando i professionisti del market a “targetizzarti” è quello di tendere loro una trappola.

Seleziona un buon argomento. Dovrebbe trattarsi di qualcosa di non associabile alla tua personalità; qualcosa di cui non parli mai.

Isola l’argomento dal telefono. Non usare il tuo telefono o qualsiasi altro dispositivo per cercare informazioni su questo argomento. Il modo migliore per farlo è pensarci e basta. Assicurati anche di non aver mai cercato questo argomento su Google.

Pensa a un elenco di parole chiave che potrebbero attivare i motori di ricerca. Parla dell’argomento ad alta voce accanto al tuo telefono. Puoi farlo da solo o in compagnia per diversi minuti alla volta. Fallo per alcuni giorni di fila. Assicurati di non cercare le parole chiave in nessun altro modo: assicurati, quindi, che l’unico punto di contatto tra il telefono e l’argomento sia sentirti parlare.

Dopo aver allestito la trappola, nota se sui social media o su altri canali digitali trovi nuovi annunci correlati all’argomento. In tal caso, è possibile che il tuo telefono stia aiutando questi annunci a raggiungerti.

È legale ascoltare un utente?

Quando gli utenti utilizzano un assistente virtuale, accettano i termini e le condizioni del fornitore del servizio. Dal momento che hanno dato il loro consenso, è legale tracciare le conversazioni con Google Assistant, Siri, Alexa e altri per scopi di marketing. Diventa illegale solo se un’applicazione ti sta spiando senza il tuo consenso. Ecco perché è fondamentale rivedere le autorizzazioni che stai fornendo a servizi specifici e conoscere i modi in cui il tuo telefono ti sta monitorando.

Come proteggere la privacy?

Innanzitutto dovresti rivedere le autorizzazioni delle tue app.

“Quando le viene garantito l’accesso, l’app può fare tutto ciò che vuole con quei dati. Pertanto, stabilisci una routine per rivedere le autorizzazioni delle app installate sul telefono e pensaci bene prima di accettare le richieste di un’applicazione” sottolinea Daniel Markuson, esperto di privacy digitale presso NordVPN.

Alcune app potrebbero voler accedere al microfono senza alcun motivo. Questo potrebbe consentire ai malintenzionati di spiarti in background o di raccogliere dati anche se non vuoi che ascoltino. Controlla le impostazioni del tuo smartphone e assicurati che queste app possano accedere esclusivamente alle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro. Inoltre, cancella le tue attività di tanto in tanto e disattiva la funzione di registrazione audio. Apple, Google e altri fornitori di servizi consentono l’eliminazione della cronologia della dettatura. In generale, scegli con cura le informazioni da comunicare al tuo telefono.

