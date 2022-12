Il vetro posteriore di Google Pixel 7 si rompe con il freddo, segnalano diversi utenti

Uscito lo scorso ottobre, il Google Pixel 7 è uno smartphone che si è dimostrato essere molto apprezzato dagli utenti, dal punto di vista software ma anche da quello hardware. Tuttavia nelle ultime settimane diversi utenti di Twitter hanno condiviso informazioni su quello che potrebbe essere un problema davvero grosso per lo smartphone.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Sembra che, senza apparente motivo, il vetro che copre la fotocamera dei Pixel 7 di alcuni sfortunati utenti si sia improvvisamente frantumato. I danni mostrati nei vari dispositivi sono molto simili fra di loro, e non si tratterebbe di rotture derivate da colpi o cadute.

I was told by @madebygoogle that with no sign of physical damage it was my fault. Was quoted over $400 to fix. I do like the case @peakdesignltd pic.twitter.com/M8qGtEYqmG — Steven (@thverybestracer) December 27, 2022

C’è anche un ulteriore mistero: come mai questi danni sono stati segnalati solo ora? Una soluzione proposta è che il vetro sia entrato in frantumi a causa delle basse temperature, visto anche il periodo dell’anno. Tuttavia ancora non si spiega come il problema sia sfuggito a Google durante la fase di test del dispositivo.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Google stessa, tra l’altro, ha affermato di non essere a conoscenza della problematica ma ha assicurato agli utenti che questa verrà subito investigata. Il modo con cui l’azienda sta gestendo la situazione, però, ha suscitato molte critiche. Infatti l’azienda in alcuni casi ha sostituito gratuitamente il telefono, ma in altri ha fatto pagare agli utenti cifre piuttosto elevate per sostituire il pezzo di loro pugno.

Al momento si può solo attendere una comunicazione ufficiale di Google, che dovrebbe arrivare fra poco. Nel frattempo, fate attenzione alle fotocamere del vostro smartphone, e evitate di esporli a temperature troppo basse se questo può essere evitato.