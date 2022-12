Test fotografico: 7 flagship Android a confronto e… Buon 2023!

Ed eccoci qui, un altro anno è passato.

Tante cose sono cambiate, anche nella nostra redazione, tante altre novità sono in arrivo.

Per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, abbiamo organizzato un confronto fotografico tra i più importanti smartphone Android, nella fascia dei top di gamma premium, quella che risponde alle richieste dei consumatori più evoluti ed esigenti.

Abbiamo lungamente riflettuto sull’opportunità di stilare una classifica finale. La sfida era affascinante, ma forse ingiusta. Il livello dei più quotati camera phone è tale che se in particolari ambiti ci sono differenze significative, è altrettanto vero che nel complesso le prestazioni globali sono davvero molto vicine.

Lasciamo quindi decidere a voi, noi facciamo solo cronaca. Quali sono i Vostri scatti preferiti?

Nel video a seguire, una breve introduzione sulle modalità di esecuzione del test e la spiegazione di alcune scelte.

13 scenari di scatto con 7 smartphone flagship

Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, gli sfidanti e poi le gallerie con le foto, intanto tanti Auguri per un sereno 2023 dalla redazione di Cellulare Magazine!

Google Pixel 7 Pro

Honor Magic4 Pro

Huawei Mate 50 Pro

Motorola Edge 30 Ultra

Oppo Find X5 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Vivo X80 Pro

1 – Ritratto

Il più classico degli scenari di scatto, il nostro manichino si è prestato volentieri a una lunga sessione fotografica. Quasi tutti gli smartphone hanno eseguito, in automatico, il ritratto con la focale 2x.

RITRATTO GOOGLE PIXEL 7 PRO RITRATTO HONOR MAGIC 4 PRO RITRATTO HUAWEI MATE 50 PRO RITRATTO MOTOROLA EDGE 30 ULTRA RITRATTO OPPO FIND X5 PRO RITRATTO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA RITRATTO VIVO X80 PRO

2 – Fiore

Una rosa, per decifrare il dettaglio, la capacità di esporre il rosso e la gestione dello sfocato.

FIORE GOOGLE PIXEL 7 PRO FIORE HONOR MAGIC 4 PRO FIORE HUAWEI MATE 50 PRO FIORE MOTOROLA EDGE 30 ULTRA FIORE OPPO FIND X5 PRO FIORE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA FIORE VIVO X80 PRO

3- Animale

Forse uno dei soggetti più fotografati sul web: i gatti. La piccola Maya ritratta in ambiente chiuso e con scarsa illuminazione.

GATTO GOOGLE PIXEL 7 PRO GATTO HONOR MAGIC 4 PRO GATTO HUAWEI MATE 50 PRO GATTO MOTOROLA EDGE 30 ULTRA GATTO OPPO FIND X5 PRO GATTO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA GATTO VIVO X80 PRO

4 – Luce blu

Immagini in interno, con luce blu di fondo e quasi totale assenza di illuminazione, per valorizzare la resa del dettaglio ad alti ISO e valutare la capacità di esporre diversi colori, anche fuori fuoco. Prima della galleria, la stessa immagine con condizioni di luce ottimale.

INTERNO GOOGLE PIXEL 7 PRO INTERNO MOTOROLA EDGE 30 ULTRA INTERNO NOTTE HONOR MAGIC 4 PRO INTERNO NOTTE HUAWEI MATE 50 PRO INTERNO OPPO FIND X5 PRO INTERNO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA INTERNO VIVO X80 PRO

5 – Sequenza colori

Una sequenza di colori, fotografati in condizione di ottima luce, per apprezzare la fedeltà cromatica e anche la corretta prospettiva dell’oggetto.

COLORI GOOGLE PIXEL 7 PRO COLORI HONOR MAGIC 4 PRO COLORI HUAWEI MATE 50 PRO COLORI MOTOROLA EDGE 30 ULTRA COLORI OPPO FIND X5 PRO COLORI SAMSUNG GALAXY S22 UILTRA COLORI VIVO X80 PRO

6 – Selfie

Forse una delle funzioni più stressate nelle fotocamere degli smartphone, i selfie. La possibilità di riprendere se stessi in ogni circostanza. In questa galleria una sequnza di scatti alternati, tra selfie in modalità automatica e selfie in modalità ritratto.

01 SELFIE GOOGLE PIXEL 7 PRO 02 SELFIE RITRATTO GOOGLE PIXEL 7 PRO 03 SELFIE HONOR MAGIC 4 PRO 04 SELFIE RITRATTO HONOR MAGIC 4 PRO 05 SELFIE HUAWEI MATE 50 PRO 06 SELFIE RITRATTO HUAWEI MATE 50 PRO 07 SELFIE MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 08 SELFIE RITRATTO MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 09 SELFIE OPPO FIND X5 PRO 10 SELFIE RITRATTO OPPO FIND X5 PRO 11 SELFIE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12 SELFIE RITRATTO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 13 SELFIE VIVO X80 PRO 14 SELFIE RITRATTO VIVO X80 PRO

7 – Selfie notturno

Ancora Selfie, ma questa volta con pochissima luce. Abbiamo alternato la modalità ritratto, offerta dagli smartphone e la modalità notturna.

01 SELFIE NOTTE RITRATTO GOOGLE PIXEL 7 PRO 02 SELFIE NOTTURNA GOOGLE PIXEL 7 PRO 03 SELFIE NOTTE RITRATTO HONOR MAGIC 4 PRO 04 SELFIE NOTTURNA HONOR MAGIC 4 PRO 05 SELFIE RITRATTO NOTTE HUAWEI MATE 50 PRO 06 SELFIE NOTTURNA HUAWEI MATE 50 PRO 07 SELFIE NOTTE RITRATTO MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 08 SELFIE NOTTURNA MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 09 SELFIE NOTTE RITRATTO OPPO FIND X5 PRO 10 SELFIE NOTTURNA OPPO FIND X5 PRO 11 SELFIE RITRATTO NOTTE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12 SELFIE NOTTURNA SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 13 SELFIE RITRATTO NOTTE VIVO X80 PRO 14 SELFIE NOTTURNA VIVO X80 PRO

8 – Ultra Wide

Il più classico dei panorami. Luce del giorno in un parco milanese.

ULTRA WIDE GOOGLE PIXEL 7 PRO ULTRA WIDE HONOR MAGIC 4 PRO ULTRA WIDE HUAWEI MATE 50 PRO ULTRA WIDE MOTOROLA EDGE 30 ULTRA ULTRA WIDE OPPO FIND X5 PRO ULTRA WIDE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ULTRA WIDE VIVO X80 PRO

9 – Modalità standard

Ancora all’aperto, ma questa volta utilizzando la focale standard degli smartphone.

STANDARD GOOGLE PIXEL 7 PRO STANDARD HONOR MAGIC 4 PRO STANDARD HUAWEI MATE 50 PRO STANDARD MOTOROLA EDGE 30 ULTRA STANDARD OPPO FIND X5 PRO STANDARD SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA STANDARD VIVO X80 PRO

10 – Zoom ottico

Gli smartphone del test dispongono tutti di uno zoom ottico, si spazia dal 2x fino al 10x. Li abbiamo messi alla prova, alcuni hanno anche focali intermedie e tutti, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, possono raggiungere focali molto importanti. In sequenza gli scatti con lo zoom ottico e la massima estensione con “intervento digitale”.

01 ZOOM 5X GOOGLE PIXEL 7 PRO 02 ZOOM 30X GOOGLE PIXEL 7 PRO 03 ZOOM 3,5X HONOR MAGIC 4 PRO 04 ZOOM 100X HONOR MAGIC 4 PRO 05 ZOOM 3,5X HUAWEI MATE 50 PRO 06 ZOOM 100X HUAWEI MATE 50 PRO 07 ZOOM 2X MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 08 ZOOM 16X MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 09 ZOOM 2X OPPO FIND X5 PRO 10 ZOOM 20X OPPO FIND X5 PRO 11 ZOOM 3X SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12 ZOOM 10X SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 13 ZOOM 100X SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 14 ZOOM 2X VIVO X80 PRO 15 ZOOM 5X VIVO X80 PRO 16 ZOOM 60X VIVO X80 PRO

11 – Panorama notturno

Ancora un panorama, ma questa volta notturno, con un susseguirsi di luci di diversa natura e posizione. Abbiamo immortalato la scena, sia con la modalità automatica sia con la modalità notturna.

01 ULTRA WIDE NOTTE GOOGLE PIXEL 7 PRO 02 ULTRA WIDE NOTTURNA GOOGLE PIXEL 7 PRO 03 ULTRA WIDE NOTTE HONOR MAGIC 4 PRO 04 ULTRA WIDE NOTTURNA HONOR MAGIC 4 PRO 05 ULTRA WIDE NOTTE HUAWEI MATE 50 PRO 06 ULTRA WIDE NOTTURNA HUAWEI MATE 50 PRO 07 ULTRA WIDE NOTTE MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 08 ULTRA WIDE NOTTURNA MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 09 ULTRA WIDE NOTTE OPPO FIND X5 PRO 10 ULTRA WIDE NOTTURNA OPPO FIND X5 PRO 11 ULTRA WIDE NOTTE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12 ULTRA WIDE NOTTURNA SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 13 ULTRA WIDE NOTTE VIVO X80 PRO 14 ULTRA WIDE NOTTURNA VIVO X80 PRO

12 – Notturno con focale standard

Lo scenario non cambia, ma questa volta abbiamo scattato con la focale standard, sia con la modalità automatica sia con la modalità notturna.

01 STANDARD NOTTE GOOGLE PIXEL 7 PRO 02 STANDARD NOTTURNA GOOGLE PIXEL 7 PRO 03 STANDARD NOTTE HONOR MAGIC 4 PRO 04 STANDARD NOTTURNA HONOR MAGIC 4 PRO 05 STANDARD NOTTE HUAWEI MATE 50 PRO 06 STANDARD NOTTURNA HUAWEI MATE 50 PRO 07 STANDARD NOTTE MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 08 STANDARD NOTTURNA MOTOROLA EDGE 30 ULTRA 09 STANDARD NOTTE OPPO FIND X5 PRO 10 STANDARD NOTTURNA OPPO FIND X 5 PRO 11 STANDARD NOTTE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12 STANDARD NOTTURNA SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 13 STANDARD NOTTE VIVO X80 PRO 14 STANDARD NOTTURNA VIVO X80 PRO

13 – Zoom notturno

Il test si conclude con una delle situazioni più complesse da gestire per i sistemi fotografici degli smartphone, ovvero l’utilizzo dello zoom in scarse condizioni di luce. In realtà lo scenario è assai più insidioso, perchè comprende anche fonti di illuminazione assai diverse tra loro in un contesto di buio. Anche in questo caso abbiamo fatto affidamento solo sugli zoom ottici che in alcuni casi (Samsung e Vivo) dispongono di 2 diverse focali. Tutte le foto sono state acquisite sia con la modalità automatica sia con la modalità notturna.