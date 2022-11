Il visore per la realtà virtuale e mista di Apple arriverà nel 2023 e sarà costosissimo

Apple lancerà il proprio lettore per la realtà virtuale e mista nel 2023. Le ultime notizie riferiscono che l’azienda di Cupertino sarebbe in dirittura d’arrivo con un il suo primo prodotto.

Il produttore dell’iPhone sta rafforzando il team di sviluppo con l’assunzione di nuovo personale e con lo spostamento interno di alcuni uomini ritenuti chiave per il progetto.

A rivelarlo è Mark Gurman di Bloomberg. Molti i manager chiave che sono stati trasferiti al progetto di realtà virtuale e mista, il cui nome in codice è Oak.

Dave Scott, ex senior manager di Apple che ha fatto parte del team di sviluppo dell’auto a guida autonoma, entrerà a far parte del team che lavora al visore. Anche Yaniv Gur, che ha lavorato con Apple per 20 anni come senior director degli ingegneri è stato “arruolato” per “sviluppare una suite di app per la produttività“.

Apple è alla spasmodica ricerca di persone che possano lavorare alla creazione di “strumenti e framework per abilitare esperienze connesse in un mondo di realtà mista 3D”, e “che possano creare contenuti digitali per ambienti di realtà aumentata e virtuale”.

È probabile che le nuove cuffie per realtà mista competano con il progetto di metaverso annunciato da Facebook qualche mese fa.

Il prodotto che sarà lanciato il prossimo anno – secondo Guzman – avrà un prezzo estremamente alto (si parla di una cifra intorno ai 3.000 dollari) e sarà inizialmente rivolto a utenti e sviluppatori professionisti.