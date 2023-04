Il Vivo X Fold 2 avrà processore e batteria da capogiro

La grande corsa dei pieghevoli continua, mentre sempre più compagnie stanno preparando smartphone con specifiche mai viste prima. Uno dei protagonisti di quest’anno sarà Vivo, come dimostra una serie di slide trapelate online che mostrano le specifiche al completo del nuovo Vivo X Fold 2.

Dal punto di vista del design i cambiamenti non saranno molti. Rimarranno le dimensioni: schermo pieghevole di 8,03 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz, schermo esterno di 6,53 pollici e con refresh rate a 120 Hz. L’unica differenza è che lo smartphone sarà più leggero di circa il 10%.

Ben più interessanti sono le specifiche tecniche. Vivo X Fold 2 sarà infatti il primo pieghevole a utilizzare il chip Snapdragon 8 Gen 2, assieme a RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0.

Anche la batteria è da capogiro, con una capienza di 4.800 mAh, ricarica cablata da 120 W e ricarica wireless da 50 W. Come riferimento, i pieghevoli di Samsung raggiungono una velocità di ricarica di appena 25 W: quelli di Vivo sono quindi risultati molto importanti.

Dalle slide trapelate viene lasciato intendere che il Vivo X Fold 2 arriverà molto presto in Cina. Ma nei mercati internazionali ci sarà? Il predecessore non è arrivato da noi, e non si sa se questa linea sarà mantenuta anche per il nuovo modello. È sempre possibile però che Vivo decida di cogliere l’occasione e distribuirlo anche nel resto del mondo.