Il Wi-Fi 6 chiama la banda a 6 GHz: in arrivo la rivoluzione del Wi-Fi domestico

Il 12 Aprile, negli Stati Uniti, la FCC voterà sull’opportunità o meno di aprire la banda a 6 GHz per il Wi-Fi 6. Una proposta supportata da molti attori del settore che potrebbe rivoluzionare il nuovo standard, ampiamente disponibile dalla fine del 2019 su tutti i nuovi smartphone e PC top di gamma.

Qualora si concretizzasse, questa transazione consentirebbe al Wi-Fi 6 di beneficiare di velocità migliori per l’uso domestico, grazie a un segnale utilizzato per il tempo solo da determinati settori specifici (come le reti di backhaul o radio).

Supportato da Ajit Varadaraj Pai, presidente della FCC, questo progetto consentirebbe l’aggiunta della banda a 1200 MHz oltre all’attuale spettro Wi-Fi 6 comportando “Un aumento effettivo della quantità di spettro disponibile” . Questa modifica potrebbe non solo migliorare la latenza, ma anche aumentare la velocità di download (e upload).

Un altro vantaggio prevede che i prodotti compatibili non dovrebbero condividere il loro spettro con altri elettrodomestici che spesso interferiscono con la banda a 2,4 GHz.

Non ci rimane quindi che aspettare fino alla fine di aprile per scoprire la posizione della FCC sulla questione, considerando che il passaggio è supportato da molti attori del settore, come WiFi Alliance che ha recentemente annunciato la creazione del WiFi standard 6E. Non solo, anche diversi giganti della tecnologia stanno supportando il progetto tra cui Qualcomm, Intel, Facebook, Cisco e persino Apple.

Se adottati, i primi dispositivi Wi-Fi 6 compatibili con la banda a 6 GHz non avrebbero comunque raggiunto il mercato prima della fine dell’anno e per trarne il massimo vantaggio, gli utenti dovranno anche sostituire dispositivi e router Wi-Fi.