Il Wi-Fi 7 potrebbe essere la vera alternativa ai cavi Ethernet

Mentre l’Italia si avvicina all’utilizzo del Wi-Fi 6E, e quindi alla commercializzazione dei primi prodotti compatibili, si parla già di Wi-Fi 7 (o 802.11be) dall’anno scorso.

MediaTek ha appena presentato in dettaglio la prima dimostrazione dal vivo al mondo della tecnologia Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). L’obiettivo di questa dimostrazione era quella di mostrare al mondo un nuovo standard wireless in grado di raggiungere la velocità annunciate dalla Wi-Fi Alliance. Ricordiamo che il Wi-Fi 7 ha una velocità massima di 30 Gb/s (circa tre volte più veloce del Wi-Fi 6). Tuttavia, questa velocità è teorica: non aspettatevi di raggiungere questo numero quando si naviga sul Web da casa.

Oltre all’aumento della velocità, il Wi-Fi di settima generazione ridurrebbe la latenza, grazie a bande di frequenza aggiuntive, dimensioni del canale fino a 320 MHz (il doppio dei 160 MHz del Wi-Fi 6) e modulazione 4096-QAM (invece di 1024 -QAM su Wi-Fi 6). Naturalmente, sarà retrocompatibile con i dispositivi di vecchia generazione, inclusi Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e anche Wi-Fi 5.

Tecnicamente, Wi-Fi 7 è progettato per essere il vero sostituto di una connessione cablata/Ethernet per applicazioni ad altissima velocità da eseguire a bassa latenza e molte connessioni simultanee. Tra le applicazioni, MediaTek cita lo streaming 8K, la realtà virtuale e aumentata, il cloud computing/gaming e così via.

2023, 2024 O 2025?

Inizialmente, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) prevede di rilasciare l’emendamento 7 Wi-Fi nel 2024, con un’implementazione commerciale più o meno nello stesso periodo. Successivamente, proprio come Wi-Fi 6 e 6E, Wi-Fi Alliance rilascerà il suo programma di certificazione Wi-Fi 7 per garantire l’interoperabilità e gli standard di sicurezza. Infine, ogni Paese mirerà a dare la propria autorizzazione stabilendo regole relative all’uso dello spettro delle onde.

Per MediaTek i primi prodotti saranno progettati e commercializzati già nel 2023, prima della certificazione di questo nuovo standard wireless. Come per il lancio del Wi-Fi 6, tuttavia, sembra attendere i primi prodotti timbrati Wi-Fi Certified .