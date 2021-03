Iliad ha 7,2 milioni di clienti in Italia

Il gestore che ha fatto della trasparenza, dei canoni low cost e dello stop alle rimodulazioni tariffarie le sue carte vincenti festeggia i 7,2 milioni di clienti – 2 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2020 e 395mila solo nell’ultimo trimestre – per una fetta del 9% del mercato italiano. Un risultato che, raggiunto a meno di tre anni dal debutto nel Belpaese, la dice lunga sulla bontà di questa ricetta. E la nuova tariffa Flash 100 5G, che offre ben 100 GB di monte dati in 5G a 9,99 euro, di sicuro ne porterà altri.

A crescere è anche il fatturato: 192 milioni di euro generati nell’ultimo trimestre che portano ad un fatturato totale sul 2020 di 674 milioni di euro con un +58% rispetto all’anno precedente. Si stima inoltre, il raggiungimento del break even a livello di EBITDAaL nel secondo semestre 2021.

Gli investimenti di iliad segnano un +37,8% rispetto al 2019 per un totale di 512 milioni di euro investiti nel 2020, in particolar modo per lo sviluppo della rete radio mobile proprietaria di ultima generazione, per cui sono stati largamente superati gli obiettivi con oltre 6.100 siti attivi a fine anno rispetto ai 5.000 prefissati. In 12 mesi l’operatore ha infatti attivato oltre 4.000 siti radio mobili in tutta Italia e per il 2021 punta a un target di 8.500 siti attivi.

Commenta Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad: “Siamo molto orgogliosi di aver supportato milioni di persone con un servizio di connettività affidabile e trasparente durante un anno così complicato come il 2020. I risultati raggiunti mostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta. La risposta sempre così positiva delle persone, ci motiva oggi a portare la stessa Rivoluzione anche nel mercato della rete fissa entro l’estate di quest’anno”.

Il Gruppo Iliad registra un fatturato in crescita del 10,1% nel 2020 a 5,87 miliardi di euro. In forte crescita anche l’EBITDAaL di Gruppo con un +18,4%. Con la recente acquisizione dell’operatore polacco Play, il Gruppo è diventato il sesto Gruppo europeo per numero di utenti mobile con oltre 42 milioni di utenti. Il gestore, infine, ha lanciato un programma ambientale che punta all’abbattimento delle emissioni dirette entro il 2035 attraverso numerose azioni dedicate e l’investimento di 1 miliardo di euro nei prossimi 15 anni.