Iliad: ora si può cambiare offerta e passare gratis a Iliad Giga 120. Ecco come fare

Lo chiedevano in molti e lo chiedevano da tanto, fra i clienti di Iliad, il gestore telefonico che ha rivoluzionato piani e tariffe mobili in Italia: la possibilità di modificare l’offerta sottoscritta a favore di una nuova e più attraente. E finalmente questa possibilità – annunciata questa mattina direttamente agli utenti, su Facebook – è arrivata.

Tutti i già clienti di Iliad possono ora passare – in modo gratuito e mantenendo il proprio numero di telefono – alla nuova Iliad Giga 120. Questo piano, a fronte di un canone mensile di 9,99 euro, prevede minuti e Sms illimitati e 120 GB di traffico dati sia in 4G sia in 5G.

Come cambiare piano

Per cambiare offerta, recatevi con il browser dello smartphone o del computer nella vostra area personale sul sito di Iliad. Nel menù a sinistra selezionate quindi la voce “La mia offerta” e quindi “Cambio offerta”.

Quindi, dopo aver preso visione delle condizioni contrattuali, mettete un segno di spunta per accettare le condizioni generali del contratto. Infine cliccate su “Conferma“.

Il nuovo piano Iliad Giga 120 – che comporta un adeguamento di canone a meno che, naturalmente, già la vostra offerta non costi 9,99 euro mensili – sarà attivo a partire dalla data del successivo rinnovo. Questo significa che nei giorni che vi separano dal rinnovo continuerete a sfruttare i servizi di Iliad in base al vostro attuale piano in essere.

Il gestore dimostra così di aver recepito se non altro in parte – visto che l’unico piano verso cui è possibile migrare è al momento questo da 120 GB, verosimilmente quello a cui la maggioranza degli utenti desidera, per avere più traffico dati – le richieste degli utenti ma anche delle associazioni dei consumatori come il Codacons che a giugno aveva presentato al gestore una diffida chiedendo di implementare la fuzione al più presto.