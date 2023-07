Immagini e data di lancio di Realme Pad 2, più presto di quanto potreste pensare

Grazie a una pagina inavvertitamente pubblicata sul sito di vendita Flipkart prima del dovuto, siamo entrati a conoscenza della data di lancio di Realme Pad 2. Il dispositivo sarà infatti lanciato in India il 19 luglio, ovvero fra appena due giorni. Ovviamente tutte le immagini sono state rimosse, ma fortunatamente si è riusciti comunque ad entrarne in possesso.

Realme Pad 2 avrà un display da 11,5 pollici con cornici sottili e refresh rate di 120 Hz. Questo sarà anche in risoluzione 2k, con 1 miliardo di colori e luminosità adattiva con un massimo di 450 nit. Come si può vedere ci sarà anche un’isola circolare per la fotocamera e quattro altoparlanti.

Secondo i rumor, il tablet sarà alimentato da un chipset Helio G99, che supporta solo la connessione LTE, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Ci sarà poi una batteria da 8.360 mAh con ricarica da 33 W, e infine una fotocamera da 20 Megapixel. Si segnala la presenza di una porta USB-C, ma nessun jack da 3,5 mm.