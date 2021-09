IMOU sbarca in Europa e affida il mercato italiano ad Andrea Battaglia

IMOU, azienda leader nel settore della smart security, sbarca nel mercato europeo e apre la prima sede ufficiale in Olanda. In Italia la presenza e l’operatività del gruppo sono state affidate ad Andrea Battaglia che assume l’incarico di Country Sales Manager con l’obiettivo di sviluppare la presenza dell’azienda nel nostro paese, attivare e ampliare le relazioni con il mondo della distribuzione e con i principali retailer.

IMOU, all’insegna del motto “Sicuri e sereni ovunque” con i suoi prodotti offre ai consumatori tecnologia innovativa, accessibile e di facile utilizzo al servizio della casa e delle piccole e medie imprese, per garantire a ogni utente un ambiente sereno, riservato e confortevole e una vita più tranquilla e sicura.

Andrea Battaglia, che vanta 20 anni di esperienza nel mercato IT e che ha collaborato con i più importanti marchi italiani presso vendor di rilievo (Iomega, Logitech, Magellan) e nel mondo della distribuzione (Actebis, Ingram Micro) dove ha ricoperto ruoli Sales e Marketing. In oltre vent’anni di carriera questa doppia visione gli ha permesso di espandere le conoscenze nel mercato B2C e B2B e rafforzare ulteriormente la propria passione per la tecnologia e per i dispositivi Smart Home.

“La scelta di IMOU di espandersi in Europa e attivare distributori insieme a una rete di retailer, e-tailer e, non ultimo, nel canale della filiera tradizionale (installatori e canale elettrico) – ha commentato Battaglia – nasce dalla volontà di far crescere un mercato, quello della Smart Home e in particolare dell’area Security, che registra dati molto interessanti e dimostra di avere grandi potenzialità”.

Secondo una ricerca sulla Smart Home condotta nel 2020 dall’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, il mercato della Smart Home in Italia vale 505 milioni di euro mentre in Germania si attesta intorno ai 2,9 miliardi e nel Regno Unito ai 2,8 miliardi. L’Italia ha ancora parecchia strada da fare per colmare questo divario con gli altri Paesi europei, ma lo spazio di crescita è decisamente enorme.

“Sono certo che grazie alle nostre soluzioni per la sorveglianza che includono una vasta gamma di prodotti, dalle telecamere da interno ed esterno ai videocitofoni, dai kit di sorveglianza agli impianti di allarme smart per ogni esigenza legata a Smart Home e Smart Business, contribuiremo a dare una grossa spinta a questo mercato anche in Italia”, conclude Andrea Battaglia.

Tutti i prodotti IMOU coniugano tecnologie all’avanguardia e massima semplicità di installazione grazie alle funzionalità user-friendly e ai numerosi accessori, incluse soluzioni PoE (Power over Ethernet), facili da installare ed estremamente intuitive.

L’azienda è tra le prime ad aver ottenuto la certificazione ISO 27001 di protezione dei dati e conformità al GDPR.

I prodotti IMOU sono già disponibili presso i rivenditori online ePrice, Monclick, Onlinestore e Yeppon e prossimamente in altre catene retail nazionali e regionali.