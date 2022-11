In arrivo il Samsung Galaxy Tab S8 FE, nuovo tablet con ottima esperienza di scrittura

Tempo fa, su Geekbench, erano comparsi dei dati relativi ad un nuovo tablet di Samsung: nome in codice SM-X506B, le voci di corridoio sostenevano che si trattasse del nuovo Galaxy Tab S8 FE. Oggi arriva la conferma dal leaker Roland Quandt: questo significa che possiamo essere certi di quelle che saranno le sue future specifiche.

La prima caratteristica, un po’ particolare, è il processore. Il precedente modello infatti utilizzava il classico Qualcomm Snapdragon 778, ma nel Galaxy Tab S8 FE questo è stato rimpiazzato da una scelta più di nicchia, il MediaTek Kompanio 900T. Come riferimento, i risultati ottenuti da questo sono simili al Dimensity 900, molto più standard.

Ci saranno diverse versioni del tablet. Durante il test di Geekbench è stato utilizzato un modello 5G dotato di 4 GB di RAM. Sembra però che sia previsto anche un modello Wi-Fi, e nulla vieta che arrivino anche altre configurazioni della RAM. In ogni caso, il sistema operativo sarà Android 13.

Le informazioni non finiscono qui. Si parla di un tablet, quindi l’esperienza dello schermo è fondamentale. Purtroppo in questo caso sembra che Microsoft abbia optato per un display LED invece che AMOLED. Non c’è nulla da temere però: secondo i leaker, l’esperienza di scrittura con il pennino è ottima. A proposito: il Samsung Galaxy Tab S8 FE supporta nativamente gli stilo, grazie al digitalizzatore Wacom.