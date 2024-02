Infinix E-Color Shift, lo smartphone che cambia colore potrebbe arrivare fra due anni

Infinix ha presentato oggi una nuova tecnologia in grado di far cambiar colore agli smartphone. Si tratta di E-Color Shift: vediamo come funziona.

Come visibile dalle immagini, lo smartphone di prova con E-Color Shift ha la sua parte posteriore divisa in segmenti, ciascuno dei quali può essere di un colore diverso. Il segreto è E-Ink Prism 3, lo stesso sistema utilizzato negli ebook: ciò significa che, una volta impostati, i colori potranno rimanere fissi senza ulteriore dispendio energetico.

Naturalmente non ci si deve fermare qui. Infatti i pannelli possono cambiare colore velocemente in maniera dinamica. Addirittura è possibile per le applicazioni interfacciarsi a tale sistema, mostrando colori appropriati in base alla vostra attività.

Caricando il video, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

Al momeno i pannelli personalizzabili sono solo quattro, ma si tratta soltanto di una versione di prova. Con lo sviluppo della tecnologia E-Color Shift potrebbero arrivare a esserci addirittura 60 aree personalizzabili.

Infinix deve ancora superare diverse sfide prima che questa tecnologia possa essere messa nelle mani dei consumatori. Tuttavia, ritiene che i primi dispositivi potrebbero arrivare al pubblico entro i due anni.