Insta 360 GO 3, la action cam leggerissima che vi accompagnerà nelle vostre avventure

Le camminate sono sempre più di moda, e per accompagnarle c’è Insta360 GO 3. Si tratta di una nuova action cam, particolarmente adatta per essere indossata lasciando libere le mani.

Insta360 GO 3 pesa 35 grammi e permette di registrare le passeggiate in tutta semplicità. Infatti è in grado di riprendere filmati perfettamente stabili con risoluzione di 2,7K grazie alle tecnologie FlowState e Horizon Lock 360, e supporta anche comandi vocali per avviare e interrompere le registrazioni.

In abbinamento al modulo di espansione Action Pod, Insta360 GO 3 si può trasformare in una action cam di livello professionale con display touch orientabile e un’autonomia di ripresa in grado di arrivare a tre ore. Naturalmente, la fotocamera è anche resistente all’acqua.

Fra le varie funzioni c’è quella di Timelapse, con cui si possono catturare immagini a intervalli di tempo prestabiliti per poi creare un video accelerato che riassuma in tempi brevi lo svolgersi di un lento evento. TimeShift, invece, funziona al contrario, e permette di vedere video accelerati, magari dopo una lunga camminata.

La action cam Insta360 GO 3 è disponibile con capacità di memoria da 32, 64 e 128 GB con prezzi che partono da 387 euro. Si può acquistare presso i principali rivenditori di prodotti imaging e di elettronica di consumo e on line su insta360.nital.it/.