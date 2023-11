Insta360 Ace, la serie di videocamere per la vita in movimento

Insta360 annuncia l’uscita delle videocamere grandangolari Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro. Queste due macchine all’avanguardia offrono delle riprese ancora più smart in una grande varietà di situazioni.

Partiamo dal modello premium: Insta360 Ace Pro. Progettato in collaborazione con Leica, vanta un sensore da 1/1,3″ con ripresa video in 4K a 120fps, foto da 48MP e modalità PureVideo, per riprese straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità.

Ma non parliamo solo di buio. Infatti anche di giorno Ace Pro è in grado di fornire vivacità ai colori grazie al sistema integrato Active HDR, particolarmente utile per le riprese che presentano delle aree sia chiare che scure, e garanzia di maggiori dettagli sia nelle luci e che nelle ombre.

Insta360 Ace, invece, è l’opzione più accessibile. Avrà un sensore più piccolo da 1/2″ e 48MP, che offre riprese video in 6K. Tutta la serie potrà riprendere fino a 10 metri profondità, resistere a temperature di -20°C e anche mantenere i video perfettamente allineati rispetto all’orizzonte.

Entrambe le videocamere saranno ricche di funzioni di ripresa uniche e intelligenti. Ci saranno elemnti come il touchscreen orientabile da 2,4″ ideale per il vlogging, la possibilità di mettere in pausa o annullare una registrazione, il controllo vocale e dei gesti, oltre al nuovo Assistente IA, che migliorano ulteriormente l’esperienza di ripresa e di editing.

Altre funzionalità interessanti includono l’esclusiva dashboard delle statistiche, opzioni di registrazione in timelapse e hyperlapse, e anche il famoso effetto selfie stick invisibile. L’ultimo, importante dettaglio è la batteria: questa si ricarica all’80% in soli 22 minuti.

Insta360 Ace Pro sarà disponibile a breve presso i migliori rivenditori di prodotti Insta360 in Italia, su insta360.nital.it e su insta360.com al prezzo di 479,99€, mentre Insta Ace sarà disponibile in esclusiva su insta360.com a 409,99€.