Instagram aggiunge i sottotitoli automatici per spingere i contenuti video

Dopo aver aggiunto la possibilità di mettere “mi piace” a una storia senza inviare un messaggio, Instagram ha deciso di offrire una nuova funzione sui feed video. Ora è possibile applicare i sottotitoli generati automaticamente nella propria lingua.



Instagram ha annunciato che sono supportate un totale di 17 lingue, incluso l’italiano. Sebbene i sottotitoli siano destinati principalmente a persone non udenti e con problemi di udito, possono anche essere utili in varie occasioni, ad esempio quando l’audio del telefono è disattivato.

I sottotitoli automatici sono una funzionalità presente su YouTube da un po’ di tempo, ma in precedenza non erano disponibili su Instagram, che è l’app più scaricata al mondo. Solo alcuni video erano sottotitolati, specialmente quelli creati dai media.

Gli utenti potranno quindi ora guardare video con sottotitoli generati automaticamente in italiano grazie all’intelligenza artificiale. L’opzione era stata testata dalla scorsa estate sui contenuti in inglese. Ora è disponibile in dieci lingue. Per utilizzarla, vai alle opzioni video (⁝), quindi su “Gestisci sottotitoli”. Qui troverete la scelta di attivarli o meno.

La generazione dei sottotitoli in italiano è invece piuttosto affidabile, tranne per il fatto che trascrive anche gli slang linguistici. Si noti inoltre che a priori i sottotitoli non sono disponibili sulla versione web del social network, ma solo sull’app.