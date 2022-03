Gli smartwatch bruciano: Fitbit richiama 1,7 milioni di modelli per evitare scottature

Secondo la NBC, Fitbit ha richiamato 1,7 milioni di smartwatch del proprio modello Fitbit Ionic, un orologio connesso che è stato rilasciato sul mercato nel 2017 che non viene più venduto da dicembre 2021.

Questo richiamo è dovuto a circa 174 segnalazioni in tutto il mondo di persone che hanno subito un surriscaldamento della batteria potenzialmente pericoloso. Negli Stati Uniti, 78 persone avrebbero riportato ustioni di un certo livello, inclusi due casi di ustioni di terzo grado. Anche quaranta casi al di fuori degli Stati Uniti hanno riportato ustioni, rendendo più di 118 persone potenzialmente ferite dall’orologio Fitbit.

“Smetti subito di usare questo modello”

Il marchio acquisito da Google all’inizio del 2021 ha chiesto il ritiro di tutti i modelli a seguito di una decisione della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo mercoledì 2 marzo 2022.

La commissione chiedeva ai clienti di “smettere immediatamente di utilizzare gli smartwatch Ionic richiamati e di contattare Fitbit per ricevere l’imballaggio prepagato per restituire il dispositivo”. Fitbit si è inoltre impegnata a un rimborso di 299 dollari e a fornire un codice sconto che ti consente di beneficiare di uno sconto del 40% su parte della sua gamma. Non sappiamo ancora se questa misura si applichi al mercato italiano.

Questo richiamo rappresenta quasi un milione di orologi venduti negli Stati Uniti e circa 693.000 prodotti in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti. Se hai dei dubbi, sappi che il numero di modello sul retro vicino a dove si attacca il braccialetto è il seguente: FB503.