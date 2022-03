Nuovo evento Apple Peek Performance in programma per l’8 marzo

L’azienda di Cupertino ha annunciato oggi l’evento Peek Performance, programmato per l’8 marzo alle ore 19:00 italiane. Si tratterà di una presentazione preregistrata, che mostrerà probabilmente alcuni nuovi prodotti di Apple.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Candidato all’annuncio è un nuovo modello di iPhone SE: ancora nulla è confermato, ma si vocifera che questo sarà simile alla versione attuale ma con processore e fotocamera migliorati e il supporto alla connessione 5G.

Altro prodotto atteso è il nuovo iPad Air. Anche in questo caso, ovviamente, dovrebbe offrire un processore più potente, assieme al 5G e supporto a iOS 15.4. Si parla inoltre anche di un nuovo Mac, forse l’Apple Silicon Mac Pro, sebbene non ci siano informazioni precise a riguardo e si tratti soltanto di voci non confermate.

La presentazione Peek Performance sarà trasmessa sul sito web e sul canale Youtube ufficiale di Apple.