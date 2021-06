Instagram: arriva la funzione per pubblicare i post dal computer

Instagram ha iniziato a testare la creazione e la pubblicazione di post da computer desktop. La funzione è stata individuata Matt Navarra, consulente in social media, che ha poi condiviso alcuni screenshot su Twitter. Dalle immagini sembra che gli utenti potranno praticamente contare sullo stesso tipo di gestione di foto e feed rispeto a quello oggi disponibile dallo smartphone.

Alcuni utenti dovrebbero ricevere un’icona Plus, che indicherà la disponibilità delle funzioni desktop. Per ora la gestione sarà assicurata solo per i post e non per le storie e i Reels che non saranno inizialmente supportati.

Dopo aver aggiunto una foto, trascinando o sfogliando manualmente le cartelle, ci sarà la possibilità di ritagliare l’immagine, quindi modificarla con i vari filtri o con le opzioni di personalizzazione. Una volta che tutto è pronto, un ultimo pannello offrirà le opzioni per aggiungere didascalie, posizione, taggare le persone e accedere atutte le impostazioni avanzate fra le quali disattivare i commenti, nascondere Mi piace e visualizzazioni e molto altro ancora.

Facebook, a cui Instagram fa capo come proprietà, ha confermato che molte persone usano i social network dal proprio computer e la limitazione imposta fino ad ora da Instagram di dove utilizzare solo il cellulare per la maggior parte delle funzioni dipubblicazione rischia di diventare un ostacolo per la diffusione dell’app, che si deve difendere dall’attività dei competitor, primo fra tutti TikTok.