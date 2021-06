Windows 11 finalmente annunciato: tutte le novità

Dopo una lunga serie di anticipazioni, Microsoft ha finalmente annunciato in via ufficiale Windows 11. Il nuovo sistema operativo sarà gratuito per chi è già in possesso di Windows 10, e sarà lanciato con una serie di novità.

Windows 11, funzionalità ed efficienza

L’interfaccia di Windows 11 vedrà ovviamente diversi cambiamenti. Primi fra tutti il menu start e la barra delle applicazioni, ridisegnati e spostati nella parte centrale della schermata. Anche le icone e le finestre hanno un nuovo look, più leggero e arrotondato.

Una delle novità principali di Windows 11 è il nuovo Microsoft Store: si tratta del negozio virtuale di Microsoft, che permetterà agli sviluppatori di caricare applicazioni in qualsiasi formato. Grazie a una collaborazione con Amazon, inoltre, una sezione dello store sarà dedicata alle applicazioni Android, finalmente utilizzabili su Windows grazie alla tecnologia Intel Bridge.

Pensata per il multitasking è poi la nuova funzionalità “Snap Layout”. In maniera molto semplice è possibile fissare le varie finestre in posizioni definite dello schermo, e anche salvare la configurazione in modo da poter creare e utilizzare diversi spazi virtuali a seconda delle necessità.

Infine, Microsoft è intenzionata a proporre un’esperienza di utilizzo il più confortevole e personalizzabile possibile. Infatti ci sarà un’unica versione di Windows 11 ottimizzata per funzionare al meglio su qualunque dispositivo. Includerà una tastiera virtuale per scrittura da tablet, feedback aptico per i pennini e una dettatura vocale migliorata. Verranno anche introdotte una serie di ottimizzazioni per rendere il sistema più rapido del predecessore.

La versione beta di Windows 11 saraà lanciata questa settimana, mentre per quella definitiva bisognerà aspettare fino a fine anno.