Windows 11 è trapelato sul Web e funzionerà sui PC datati

A sorpresa, oggi è trapelata una versione del futuro Windows 11, una grande opportunità non solo per scoprire le funzioni in arrivo sul prossimo sistema operativo, ma anche per capirne la compatibilità.

A quanto pare, Microsoft sta lavorando duramente per poter installare Windows 11 su qualsiasi hardware, anche se, per il momento, è ovviamente troppo presto per discutere dei requisiti di sistema e di tutto il resto, dato che il nuovo sistema operativo non è stato annunciato ufficialmente.

Qualcuno su reddit, tuttavia, ha provato un esperimento piuttosto semplice, installando Windows 11 su un computer del 2007 con un processore AMD Athlon 64 X2 4200+ e solo 4 GB di RAM DDR2. I risultati sono impressionanti, sebbene l’installazione di Windows 11 su un sistema così vecchio richieda anche alcune modifiche per gestire TPM e UEFI oltre alla disabilitazione di alcuni servizi, incluso Windows Defender, per aumentare le prestazioni del sistema.

Windows 10 potenziato

Mentre per molti Windows 11 in esecuzione su hardware vecchio è una buona notizia perché il prossimo sistema operativo potrebbe quindi dare nuova vita a una macchina datata, è importante tenere presente che la versione trapelata non sarà quella definitiva.

In teoria, si tratta solo di una versione Windows 10 “evoluta”, il che significa che Windows 11 dovrebbe tecnicamente funzionare su tutti i sistemi su cui era già in esecuzione la precedente versione.

La domanda a cui tutti cercano risposta a cui Microsoft risponderà il 24 giugno, invece, riguarda il prezzo. Windows 11 sarà offerto come aggiornamento gratuito agli utenti esistenti oppure no?

Le novità

Vi lasciamo a questo video di 13 minuti per scoprire le prime novità di Windows 11