LG venderà smartphone Apple nei suoi negozi in Corea del Sud

Dopo l’uscita dal mercato degli smratphone LG potrebbe rimpiazzare gli spazi vuoti lasciati nei suoi negozi dai telefoni, con modelli di altri produttori.

Secondo il portale di notizie Business Korea, Apple e LG sarebbero in fase di negoziazione per trovare un accordo con il quale l’azienda coreana possa vendere gli iPhone nei suoi store. Si parla di allestire dei corner Apple all’interno dei negozi LG e di farli gestire da dipendenti Apple.



In questi spazi, LG potrebbe vendere iPhone, ovviamente, ma anche iPad e Apple Watch. Non è escluso che i lineari lasciati vuoti dagli smartphone LG si popolino anche di laptop della mela morsicata. Quest’ultima eventulità, tuttavia, sarebbe oggetto di discussione fra i due gruppi: LG, infatti, vende i propri laptop nei suoi negozi e i MacBook rappresenterebbero dei veri e propri concorrenti.



Tendenzialmente LG preferirebbe escludere dalla trattativa di vendita i computer Apple, sia dal punto di vista della vendita sia da quello dell’assistenza. Apple spingerebbe invece per proporre i suoi computer. Una decisione finale non è stata ancora raggiunta, ha affermato un funzionario di LG Electronics. Tuttavia, LG vorrebbe chiudere l’accordo entro la fine di luglio, data nella quale anche le ultime vendite di telefoni LG termineranno.

Ci sono oltre 400 punti vendita LG Best Shop in Corea del Sud, un’occasione davvero ghiotta per Apple per espandere la propria presenza nel Paese asiatico.