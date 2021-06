TCL: c’è uno nuovo smartphone 5G in arrivo (e pure un tablet)

Ieri TCL ha anticipato con una ricca nota stampa, i prodotti che saranno lanciati al Mobile World Congress di Barcellona, che questa’anno si tiene in edizione ridotta con una parte di evento solo digitale.

Oggi, invece, è la volta di un po’ di anticipazioni di quello cha accadrà nei prossimi mesi. TCL ha infatti diffuso un video che promuove un nuovo smartphone 5G, che arriverà con tutta probabilità a settembre e sarà caratterizzato da un rapporto qualità prezzo molto importante.

Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL Communications, ha per ora tenuto segreto il prezzo, anche se l’obiettivo non dovrebbe essere molto lontano dai 200 euro.

Anche le caratteristiche tecniche sono al momento top secret. Streit ha infatti solo citato la presenza di un display NXTVISION con un’elevata frequenza di aggiornamento.

Tuttavia, la società cinese non ha voluto tenere completamente nascosto il telefono e ha offerto ai suoi consumatori un’anteprima video di 30 secondi, che pubblichaimo qui sotto.

La clip rivela alcune curiosità del nuovo telefono di TCL. Ad esempio, la tripla fotocamera sul retro avrà un obiettivo macro. C’è anche un lettore di impronte digitali montato sul retro e un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte superiore. Il dispositivo dovrebbe appartenere alla serie 20 e la scritta “5GT” enfatizzata all’inizio del video fa pensare alla possibilità dell’arrivo di un TCL 20 5G. Oltre a questo smartphone, TCL presenterà presto anche un tablet 5G con ottimo rapporto qualità prezzo.